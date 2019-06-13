Що приготувати на сніданок швидко і легко – рецепти

Сніданок – найважливіший прийом їжі за день. Саме тому потрібно попіклуватись про те, щоб він був максимально поживним. Журналісти LifeStyle 24 зібрали найпопулярніші рецепти для правильного, легкого та швидкого сніданку.

Пропонуємо кілька рецептів для сніданку нашвидкоруч. Усі вони доволі прості та легкі для тих, хто поспішає вранці, адже максимальний час на приготування подібних страв – не більше 20-ти хвилин.

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Рецепти, які можна приготувати на сніданок швидко і легко

Гранола

Найпростіший сніданок – гранола. Залежно від інгредієнтів для приготування самого снеку потрібно близько години. Але зробити його варто заздалегідь, сама ж гранола зберігається впродовж двох тижнів.

Інгредієнти:

50 грам сухофруктів

800 грам вівсяних пластівців

50 грам подрібнених горіхів

1 столова ложка меду

1 чайна ложка кунжуту

200 грам тертих яблук



Гранола – швидкий та легкий сніданок

Приготування:

З'єднавши усі інгредієнти, суміш ретельно вимішують і викладають на змащене олією деко, формуючи снеки у вигляді "ковбасок". Потім сформовану страву потрібно помістити у духову шафу при температурі ц 150 градусів. Час випікання складає 40-50 хвилин. Остиглу гранолу ламають на шматки. У такому вигляді ласувати нею можна упродовж двох тижнів.

Вранці достатньо з'їсти невелику кількість граноли з йогуртом, чаєм або ж кавою.

Сир з бананами

Швидкий і легкий сніданок, приготування якого забере лише п'ять хвилин.

Інгредієнти:

100 грамів сиру

1 великий банан

1 чайна ложка меду



Сир із бананами – варіант легкого сніданку

Приготування:

Висипте в миску 100 грамів сиру. Додайте туди чайну ложку меду. Наріжте великий банан півкільцями і теж викладіть в миску. Ретельно перемішайте й насолоджуйтеся ситною та легкою стравою.

Омлет

Класична страва до сніданку, котру можна куштувати із різноманітними варіаціями.

Інгредієнти:

6 штук яєць

200 грам сметани

100 мілілітрів нежирних вершків

60 грам натертого твердого сиру

усі інші інгредієнти за смаком



Поснідавши омлетом, ви отримаєте заряд сили на цілий день

Приготування:

Вмикаємо духову шафу на 180 градусів. Розбиваємо в миску шість яєць, додаємо до них сметану, вершки, дрібку солі, нашатковану зелень, мускатний горіх. Усе це ретельно перемішуємо. Додаємо натертий твердий сир. Суміш виливаємо в змащену олією або вершковим маслом глибоку пательню, ставимо в духовку на 20 хвилин. Урізноманітнити омлет можна, додавши в нього відварне м'ясо, шинку або ж овочі.

Смачного!