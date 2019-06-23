Рецепти незвичайних лимонадів, які можна приготувати вдома

Від літньої спеки може врятувати смачний та прохолодний лимонад. А приготувати незвичайні та навіть екзотичні напої можна навіть вдома.

Рецептами та технологією приготування лимонадів поділилися професійні бармени, пише "Лайфхакер".

Імбирний лимонад

Імбир підтримує імунітет і допомагає схудненню. Тому цей лимонад не просто дуже смачний, але ще і корисний.

Складові лимонаду: 50 г імбирного соку; 80 г грушевого сиропу; 80 г кардамонового сиропу; 50 г лимонного соку; газована мінеральна вода і лід.

Читайте також: ТОП-3 освіжаючих напоїв для спекотного літа

Приготування: змішати імбирний сік, сиропи та лимонний сік у посудині, в якій ви будете готувати лимонад. Додати до отриманої суміші лід та залити все газованої водою. Прикрасити лимонад можна скибками лимону чи лайму.

Чорнично-гранатовий лимонад

Цей напій з яскраво вираженим ягідно-гранатовим смаком, з помірною кислинкою і насолодою відмінно втамовує спрагу і має ряд корисних властивостей. Адже сік граната збуджує апетит, сприяє виробленню еритроцитів і підвищення рівня гемоглобіну в крові.

Складові лимонаду: 100 г чорничного пюре; 150 г гранатового соку; 50 г коктейлю ґльоґ; 80 г ванільного сиропу; 40 г лимонного соку; газована мінеральна вода і лід.

Читайте також: 5 причин випити води з лимоном

Приготування: змішати чорничне пюре (для його приготування можна збити блендером чорницю та цукор), гранатовий сік, коктейль ґльоґ для пряного присмаку, ванільний сироп та лимонний сік. Отриману суміш засипаємо кубиками льоду та заливаємо мінеральною водою.

Лимонад з алое

Напій, яким можна здивувати, – лимонад з соком алое і огірковим сиропом. Рецепт для тих, хто любить незвичайні гастрономічні поєднання.

Складові лимонаду: 300 г готового напою Aloe Vera; 80 г огіркового сиропу; 50 г лимонного соку; газована мінеральна вода і лід.

Приготування: змішати напій Aloe Vera, огірковий сиром та лимонний сік. Отриману суміш засипаємо кубиками льоду та заливаємо мінеральною водою. Подавати можна із тонко нарізаними огірками.