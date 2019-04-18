Як приготувати смачну паску: 5 рецептів запашної випічки із Західної України

Наближається світле свято – Великдень, відтак кожна господиня хоче приготувати найважливіший рецепт цього свята –паску. До головного кулінарного атрибуту неабияк відповідально ставляться на Західній Україні, де господині ретельно готуються до приготування, і користуються прикметами, аби паска вийшла вдалою та пухкою. Найважливіші та найсмачніші рецепти паски – читайте у матеріалі.

Великдень – найважливіше християнське свято. Його з нетерпінням чекає та святкує кожна сім'я. Особливо на приготування великоднього кошичка чекає малеча, яка дуже любить фарбувати та розмальовувати писанки. А от у наших матусь чи бабусь місія складніша – приготувати смачну паску для усієї родини. LifeStyle 24 зібрав для вас найпопулярніші рецепти пасок на Західній Україні.

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Рецепти пасок із Західної України:

Паска звичайна



Рецепт звичайної паски

Інгредієнти:

– 7 склянок борошна;

– 1/2 склянки молока;

– 100 грамів дріжджів;

– 20 жовтків;

– 1 склянка цукру;

– 2 склянки розпушеного масла;

– сіль.

Рецепт приготування паски звичайної:

1. Муку змішати з 1/2 склянки молока, залити дріжджами, розведеними в невеликій кількості молока, розмішати і поставити в тепле місце.

2. Коли опара підніметься, додати 20 розтертих яєчних жовтків зі склянкою цукру і двома склянками молока.

3. Додайте трохи солі і борошна до належної густоти тіста, після чого замісіть і дайте піднятися.

4. Вибийте тісто, покладіть у форму, заповнивши її до половини, дати тісту піднятися в формі, після чоговипікайте.

Маленькі паски масою менше 1 кг випікають 30 хвилин, середні масою 1 кг – 45 хвилин, великі масою 1,5 кг – 1 година, величезні масою 2 кг – 1,5 години.

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Паска домашня



Рецепт паски домашньої

Інгредієнти:

– 1 кг борошна;

– 50 грамів дріжджів;

– 1,5 склянки молока;

– 10 жовтків;

– 3 білка;

– 250 грамів цукру;

– 200 грамів вершкового масла;

– 100 грамів родзинок;

– 3 ч.ложки ванільного цукру;

– 1 грам солі.

Рецепт приготування паски домашньої:

1. В 1/2 склянки киплячого молока заварити 100 грамів борошна, швидко розмішавши до отримання еластичної маси.

2. Дріжджі розвести в 1/2 склянки теплого молока і змішати зі 100 грамами борошна, залишивши на 10 хвилин.

3. З'єднати перші дві суміші, накрити і залишити на 1 годину.

4. Жовтки, цукор і сіль стерти в однорідну масу, збити до білого.

5. У дріжджову суміш додати цю однорідну масу, 750 грамів борошна, вимісити тісто і поставити на 2 години для підйому, попередньо вливши невеликими порціями тепле рідке вершкове масло. Після цього дати тісту підійти вдруге.

6. Після вторинного підйому тіста осадити його, додати 2/3 склянки родзинок, попередньо обвалявши їх в борошні, і дати тісту втретє підійти. Випікати у формах 45 хвилин.

Паска з цукровою глазур'ю



Рецепт паски з цукровою глазур'ю

Інгредієнти:

– 2 яйця;

– 3 жовтка ;

– 350 грамів цукру;

– 1/2 склянки цукру;

– 90 грамів масла вершкового;

– 1/2 склянки рослинної олії;

– 50 грамів сметани;

– 2 склянки молока;

– 100 грамів свіжих дріжджів або 30 грамів сухих;

– 700 грамів борошна;

– 100 грамів родзинок;

– 50 грамів цукатів;

– 50 грамів горіхів;

– 2 пакетики ванільного цукру;

– сіль за смаком;

Глазур:

– 2 яйця (білок);

– 140 грамів цукрової пудри;

– лимонний сік і харчові барвники.

Рецепт приготування паски з цукровою глазур'ю:

1. Яйця і жовтки збити з цукром, додати сметану, розтоплене вершкове масло, олію, сіль, ванільний цукор.

2. Молоко тепле розтерти з дріжджами сирими (якщо дріжджі сухі, їх треба змішати з борошном) влити молоко в яйця, всипати борошно. Місити тісто до тих пір, поки воно не відставатиме від рук. Після чого поставити в тепле місце.

3. Форму змастити маслом, викласти тісто, щоб воно заповнило 1/3 об’єму форми і поставити в тепле місце. Коли тісто підніметься, поставте в розігріту до температури 170-180 градусів духовку. Випікайте 40 хвилин.

4. Приготувати глазур, пофарбувавши в різні кольори. Змастити верх паски білою глазур’ю і посипати конфітюром харчовим. Можна написати в центрі ХВ і зробити будь-який малюнок. Також можна залити паску шоколадною глазур’ю.

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Паска з цукатами



Рецепт паски з цукатами

Інгредієнти:

– 4 склянки пшеничного борошна;

– 70 грамів свіжих дріжджів;

– 1 стакан молока;

– 200 грамів вершкового масла;

– 6 яєць;

– 0,5 склянки цукру;

– 0,5 склянки апельсинових цукатів;

– 0,5 склянки дрібного ізюму;

– 0,5 порошку ванільного цукру;

– 1 ч.л. солі.

Рецепт приготування паски з цукатами:

1. Приготуйте тісто опарним способом: розведіть дріжджі в невеликій кількості молока, половину борошна з’єднайте з теплим молоком, додайте дріжджі.

2. Коли тісто підніметься, покладіть в нього борошно, що залишилося, яйця, цукор, цукати і родзинки, ванільний цукор і сіль. Все ретельно вимісіть.

3. Дайте тісту піднятися 2-3 рази. Готове тісто викладіть (1/3 по висоті) у форму для паски або в каструлю з високими стінками, вистелену промасленим папером, і поставте на деякий час до збільшення обсягу приблизно до середини висоти форми.

4. Після цього поставте форму в нагріту духовку, випікайте при температурі 200-210 градусів. Готову паску покрийте глазур’ю.

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Паска з родзинками



Як приготувати паску з родзинками

Інгредієнти:

– 1 кілограм пшеничного борошна ;

– 50 грамів дріжджів;

– 100 грамів цукрового піску;

– 3 яйця;

– 125 грамів вершкового масла;

– 100 грамів родзинок;

– 50 грамів цукатів;

– товчений кардамон;

– кориця;

– 3 ст. ложки молока.

Рецепт приготуваня паски з родзинками:

1. Замісіть звечора тісто: борошно, 1,5 склянки теплої води, дріжджі, 2 яйця, вершкове масло, цукровий пісок. Додайте промиті родзинки, дрібно нарізані кубиками цукати, товчений кардамон та корицю.

2. Все ретельно вимісіть, накрийте рушником і залишіть до ранку підніматися.

3. Потім викладіть тісто на стіл і розділіть на дві частини.

4. Поставте в змащені маслом невисокі форми та дайте піднятися.

5. Коли паски піднімуться, розітріть одне яйце, змішайте з молоком, змастіть паски і поставте в духовку випікаючи близько 40 хвилин.