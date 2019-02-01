Рецепт піци: прості варіанти, які можна приготувати вдома
Піца – найпопулярніша страва з італійської кухні, яку люблять в усьому світі. Піца – це чудовий вибір для сімейного обіду чи посиденьок з друзями. ЇЇ приготування – справжнє мистецтво, якому ми хочемо вас навчити.
Пропонуємо три рецепти піци, які готуються у різний спосіб і з різними начинками, які ви можете комбінувати до власного смаку.
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Як приготовити тісто для піци: рецепт Джеймі Олівера
Цієї кількості тіста вистачить на 6-8 страв. Ви можете використовувати все відразу для великої піци або загорнути зайве тісто в харчову плівку і покласти в морозилку.
Інгредієнти:
1 кг борошна вищого гатунку (або 800 г борошна + 200 г манної крупи);
1 чайна ложка морської солі;
14 г сухих дріжджів;
650 мл теплої води;
1 столова ложка цукру;
4 столові ложки оливкової олії.
Рецепт приготування тіста для піци
У мисці змішайте дріжджі, цукор, олію і воду, залиште на кілька хвилин. Просійте борошно, змішайте його з сіллю і зберіть гіркою на чистій робочій поверхні. Зробіть у гірці ямку і влийте туди рідку дріжджову суміш. Вимішайте борошно, починаючи з країв гірки. Вимішуйте тісто руками до того часу, поки воно не набуде гладку і пружну структуру.
Скачайте тісто у кулю і помістіть в миску, покриту борошном. Зверху тісто теж присипте борошном. Накрийте миску вологим рушником і залиште в теплому місці приблизно на годину: тісто має збільшитися у два рази.
Через годину дістаньте тісто, видаліть зайву муку і помісити ще кілька хвилин руками.
Розкачайте тісто або розтягніть його руками. Приблизна товщина основи піци – 5 мм. Знову залиште тісто на 5-10 хвилин (можна прикрити плівкою), додайте соус і начинку та випікайте.
Піца на сковороді з ковбасою
Піца на сковороді готується дуже швидко – приблизно 10-15 хвилин і виходить дуже ситною. Крім того, вам не доведеться розкачувати тісто.
Інгредієнти:
для тіста: 1 стакан кефіру;
1,5 склянки борошна;
1 яйце;
1 чайна ложка соди;
сіль і чорний мелений перець – за смаком;
рослинна олія – для смаження.
Для начинки:
100 г твердого сиру;
100 г копченої ковбаси;
1 невеликий помідор.
Рецепт приготування піци на сковороді з ковбасою
Змішайте кефір та борошно. Перемішайте, щоб не було грудок. Додайте в суміш соду і розбийте яйце. Посоліть, поперчіть і знову акуратно вимішайте.
Вилийте тісто на розігріту і змащену олією сковороду. Коли тісто трохи схопиться, викладіть начинку. За бажання начинку можна комбінувати, проте найпростіший варіант – це ковбаса і томати. Поріжте їх тонкими скибочками і розкладіть на млинець на сковороді. Зверху посипте тертим сиром.
Накрийте кришкою і смажте 10-15 хвилин. Коли низ підрум'яниться, а сир розплавиться, можна знімати з вогню.
Піца з копченим лососем
Інгредієнти:
1 пласт готового тіста;
1 столова ложка оливкової олії;
1/4 склянки тонко нарізаної червоної цибулі;
1/2 склянки сметани;
пів червоної цибулини;
сік лайма;
180 г копченого лосося.
Рецепт приготування піци з копченим лососем
Розігрійте духовку до 230 градусів. Розкачайте тісто і покладіть його на посипаний борошном папір для випічки. Викладіть на тісто цибулю і оливкову олію, поставте піцу в духовку на 6-8 хвилин. Вийміть і остудіть протягом 5 хвилин.
Змішайте сметану з соком лайму та цибулею. Розподіліть сметанний крем по піці, розкладіть по всій поверхні тонко нарізаний лосось. Можна подавати.
Картопляна піца з розмарином
Інгредієнти:
250 г пшеничного борошна;
5 г сухих дріжджів;
дрібка солі і цукру;
330 мл води кімнатної температури і 950 мл теплої води;
1 кг очищеного молодої картоплі;
80 мл оливкової олії;
1 столова ложка свіжого листя розмарину;
сіль, перець.
Рецепт приготування картопляної піци
Змішайте у великій мисці борошно, дріжджі, сіль та цукор. Додайте 330 мілілітрів води кімнатної температури, замісіть руками або ложкою гладке тісто. Накрийте миску і залишити при кімнатній температурі, поки тісто не збільшиться вдвічі, приблизно на 1-2 години.
Викладіть тісто на посипану борошном поверхню, сформуйте з нього кулю і накрийте вологим рушником на 30 хвилин. Потім перекладіть тісто на промаслений папір, розкладіть його по периметру дека.
Для начинки змішати теплу воду і сіль в мисці, покладіть в неї дуже тонко нарізану картоплю і залишити на півтори години. Після цього обсушіть скибочки, сильно стискаючи між паперовими рушниками. Змішайте картоплю і цибулю, чорний перець і оливкову олію.
Розігрійте духовку до 240 градусів, розподіліть картопляну масу по тісту. Посипте піцу розмарином і випікайте 35 хвилин, поки поверхня не стане золотисто-коричневою.