Рецепти приготування чізкейку – класичний, в мультиварці та без випічки

Ніжний чізкейк – це неймовірний десерт, який буквально тане в роті. Це простий і вишуканий десерт, який має кілька секретів у приготування. Якщо їх не дотримуватись – ви отримаєте банальний сирник. Як приготувати класичний чізкейк, а також як спекти чізкейк у мультиварці та як приготувати десерт без випічки – читайте далі.

Для приготування справжнього чізкейку в якості основи потрібно використовувати сир "Філадельфія" або ж "Маскарпоне". Звісно, в рецепті ви можете ці сири замінити на домашній жирний сир, збитий в блендері. Але такого ніжного та вишуканого смаку ви вже не досягнете.

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Секрети приготування чізкейку:

- щоб спекти ідеально рівний чізкейк без тріщин – використовуйте водяну баню в духовці;

- всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури – пам'ятайте, що десерти не люблять поспіху та люблять точність;

- не використовуйте міксер – адже так ваше ніжне тісто насититься повітрям і чізкейк буде весь в тріщинках;

- під час випічки не відкривайте дверцята, це так само призведе до тріщин;

- слідкуйте за температурою: чізкейк потрібно випікати при низькій температурі, якщо ви не хочете отримати запіканку, а не ніжний десерт;

- чізкейк не можна різко виймати з духовки – після випікання залиште його ще на годину з відкритими дверцятами;

- після випікання – серединка чізкейку ще повинна трохи тремтіти. Десерт доготується остигаючи в холодильнику, сам так він набуває потрібної консистенції і фактури.

Тепер коли ви знаєте всі головні секрети чізкеку – можна приступати й до самого процесу приготування!

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Класичний рецепт чізкейку "Нью-Йорк"



Рецепт приготування класичного чізкейку

Інгредієнти:

- печиво пісочне – 320 г;

- вершкове масло – 200 г;

- крем-сир "Філадельфія" – 900 г;

- цукор – 220 г;

- яйця – 5 шт;

- сметана (жирна) – 160 г;

- ванільний екстракт – 1 ст. л;

- лимонна цедра – 1 ч.л;

- сік лимону – 2 ст.л.

Рецепт приготування класичного чізкейку "Нью-Йорк":

1. Печиво подрібніть у дрібну крихту. Вершкове масло розтопіть у мікрихвильовці або у невеликій каструльці. Добре перемішайте крихти печива з маслом.

2. Візьміть круглу форму для випічки, застеліть пергаментом. Викладіть крихти печива – утрамбуйте дно та зробіть стінки. Поставте форму з основою у холодильник на 15 хвилин.

3. Поки охолоджується основа для чізкейку, приготуйте начинку. Всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. У глибокій мисці змішайте крем-сир та цукор. По одному введіть яйця, мішаючи лопаткою. Додайте сметану, ванільний екстракт, цедру та сік лимона та добре вимішайте усе до однорідності.



Обирайте для чізкейку крем-сир, а не домашній сир

4. Розігрійте духовку до 160 градусів. Форму з основою дістаньте з холодильника та обгорніть фольгою у кілька шарів, щоб у неї не змогла потрапити вода. Викладіть у форму начинку.

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5. Форму з чізкейком потрібно поставити у форму, яка більша за нього розміром. У велику форму налийте гарячу воду, щоб вона доходила до середини форми з чізкейком.



Випікайте чізкейк на водяній бані

6. Ставте в духовку і випікайте 60-80 хвилин при 160 градусах. Після цього відкрийте дверцята духовки, вимкніть духовку та залишіть так ще на 1-2 години.



Готуйте чізкейк 60-80 хвилин в духовці, після цього – 6-8 годин в холодильнику

7. Після цього виймайте чізкейк з духовки та поставте в холодильник на 6-8 годин. Перед подачею дайте чізкейку постояти при кімнатній температурі пів години. Прикрасити десерт можна ягодами та сиропом.

Рецепт чізкейку в мультиварці

Приготувати чізкейк можна і без духовки, використовуючи мультиварку. Десерт матиме не таку ніжну структуру, як при готування на водяній бані. Але своїми смаковими якостями поступатися жодним чином не буде!



Рецепт приготування чізкейку в мультиварці

Інгредієнти:

- крем-сир – 400 г;

- яйця – 3 шт;

- пісочне печиво – 400 гр;

- цукор – 150 г;

- вершкове масло – 100 гр;

- сметана – 300 гр;

- цедра лимона;

- 1 пакетик ванільного цукру.

Рецепт приготування чізкейку в мультиварці:

1. Печиво подрібніть у дрібну крихту. Вершкове масло розтопіть у мікрихвильовці або у невеликій каструльці. Добре перемішайте крихти печива з маслом.

2. Чашу мультиварки застеліть пергаментом, якщо ви не впевнені, що десерт легко відстане від стінок – зробіть бортики з пергаменту та змажте їх маслом. Викладіть крихти печива, добре утрамбуйте дно та зробіть стінки.

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3. В глибокій мисці змішайте крем-сир з цукром, після цього одне за одним введіть яйця. Додайте сметану та ванілін та добре вимішайте лопаткою. Натріть цедру одного лимона та ще раз вимішайте.

4. Викладіть начинку у чашу мультиварки. В режимі "Випічка" готуйте чізкейк 50 хвилин. Коли час вийде, не відкривайте чізкейк ще годину. Після того відкрийте чашу і дайте йому ще постояти теж годину.

5. Після того накрийте чашу харчовою плівкою та поставте чізкейк в холодильник на ніч. Коли дістанете десерт з холодильника обережно проведіть лопаткою по бортиках, переверніть чашу на тарілку. Переверніть чізкейк ще раз, щоб основа була знизу.

Рецепт чізкейку без випічки



Рецепт приготування чізкейку без випічки

Інгредієнти:

- пісочне печиво – 300 г;

- вершкове масло – 100 гр;

- крем-сир – 500 гр;

- вершки (жирність 30%) – 200 мл;

- цукор – 150 г;

- желатин – 20 г.

Рецепт приготування чізкейку без випічки:

1. Желатин залийте холодною кип'яченою водою та залиште на 1 годину.

2. Печиво подрібніть, змішайте з розтопленим маслом та добре вимішайте. У форму викладіть основу – утрамбуйте дно та зробіть бортики.

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2. Готуємо начинку: доведіть до кипіння желатин та остудіть. Вершки збийте з цукром, додайте крем-сир та добре вимішайте. Додайте остиглий желатин та ще раз вимішайте.

3. Викладіть начинку на основу та поставте в холодильник на 6-8 годин. Перед подачею дайте чізкейку постояти півгодини при кімнатній температурі. Прикрасити чізкейк можна свіжими фруктами та ягодами.