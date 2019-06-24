Рецепти приготування чізкейку – класичний, в мультиварці та без випічки

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Чізкейк: рецепти приготування – класичний, в мультиварці та без випічки
Чізкейк: рецепти приготування – класичний, в мультиварці та без випічки / taste.com.au

Ніжний чізкейк – це неймовірний десерт, який буквально тане в роті. Це простий і вишуканий десерт, який має кілька секретів у приготування. Якщо їх не дотримуватись – ви отримаєте банальний сирник. Як приготувати класичний чізкейк, а також як спекти чізкейк у мультиварці та як приготувати десерт без випічки – читайте далі.

Для приготування справжнього чізкейку в якості основи потрібно використовувати сир "Філадельфія" або ж "Маскарпоне". Звісно, в рецепті ви можете ці сири замінити на домашній жирний сир, збитий в блендері. Але такого ніжного та вишуканого смаку ви вже не досягнете.

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Секрети приготування чізкейку:
- щоб спекти ідеально рівний чізкейк без тріщин – використовуйте водяну баню в духовці;
- всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури – пам'ятайте, що десерти не люблять поспіху та люблять точність;
- не використовуйте міксер – адже так ваше ніжне тісто насититься повітрям і чізкейк буде весь в тріщинках;
- під час випічки не відкривайте дверцята, це так само призведе до тріщин;
- слідкуйте за температурою: чізкейк потрібно випікати при низькій температурі, якщо ви не хочете отримати запіканку, а не ніжний десерт;
- чізкейк не можна різко виймати з духовки – після випікання залиште його ще на годину з відкритими дверцятами;
- після випікання – серединка чізкейку ще повинна трохи тремтіти. Десерт доготується остигаючи в холодильнику, сам так він набуває потрібної консистенції і фактури.

Тепер коли ви знаєте всі головні секрети чізкеку – можна приступати й до самого процесу приготування!

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Класичний рецепт чізкейку "Нью-Йорк"

Рецепт приготування класичного чізкейку
Рецепт приготування класичного чізкейку

Інгредієнти:
- печиво пісочне – 320 г;
- вершкове масло – 200 г;
- крем-сир "Філадельфія" – 900 г;
- цукор – 220 г;
- яйця – 5 шт;
- сметана (жирна) – 160 г;
- ванільний екстракт – 1 ст. л;
- лимонна цедра – 1 ч.л;
- сік лимону – 2 ст.л.

Рецепт приготування класичного чізкейку "Нью-Йорк":

1. Печиво подрібніть у дрібну крихту. Вершкове масло розтопіть у мікрихвильовці або у невеликій каструльці. Добре перемішайте крихти печива з маслом.

2. Візьміть круглу форму для випічки, застеліть пергаментом. Викладіть крихти печива – утрамбуйте дно та зробіть стінки. Поставте форму з основою у холодильник на 15 хвилин.

3. Поки охолоджується основа для чізкейку, приготуйте начинку. Всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. У глибокій мисці змішайте крем-сир та цукор. По одному введіть яйця, мішаючи лопаткою. Додайте сметану, ванільний екстракт, цедру та сік лимона та добре вимішайте усе до однорідності.

Рецепт приготування класичного чізкейку
Обирайте для чізкейку крем-сир, а не домашній сир

4. Розігрійте духовку до 160 градусів. Форму з основою дістаньте з холодильника та обгорніть фольгою у кілька шарів, щоб у неї не змогла потрапити вода. Викладіть у форму начинку.

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5. Форму з чізкейком потрібно поставити у форму, яка більша за нього розміром. У велику форму налийте гарячу воду, щоб вона доходила до середини форми з чізкейком.

Рецепт приготування класичного чізкейку
Випікайте чізкейк на водяній бані 

6. Ставте в духовку і випікайте 60-80 хвилин при 160 градусах. Після цього відкрийте дверцята духовки, вимкніть духовку та залишіть так ще на 1-2 години.

Рецепт приготування класичного чізкейку
Готуйте чізкейк 60-80 хвилин в духовці, після цього – 6-8 годин в холодильнику

7. Після цього виймайте чізкейк з духовки та поставте в холодильник на 6-8 годин. Перед подачею дайте чізкейку постояти при кімнатній температурі пів години. Прикрасити десерт можна ягодами та сиропом.

Рецепт чізкейку в мультиварці

Приготувати чізкейк можна і без духовки, використовуючи мультиварку. Десерт матиме не таку ніжну структуру, як при готування на водяній бані. Але своїми смаковими якостями поступатися жодним чином не буде!

Рецепт приготування чізкейку в мультиварці
Рецепт приготування чізкейку в мультиварці

Інгредієнти:
- крем-сир – 400 г;
- яйця – 3 шт;
- пісочне печиво – 400 гр;
- цукор – 150 г;
- вершкове масло – 100 гр;
- сметана – 300 гр;
- цедра лимона;
- 1 пакетик ванільного цукру.

Рецепт приготування чізкейку в мультиварці:

1. Печиво подрібніть у дрібну крихту. Вершкове масло розтопіть у мікрихвильовці або у невеликій каструльці. Добре перемішайте крихти печива з маслом.

2. Чашу мультиварки застеліть пергаментом, якщо ви не впевнені, що десерт легко відстане від стінок – зробіть бортики з пергаменту та змажте їх маслом. Викладіть крихти печива, добре утрамбуйте дно та зробіть стінки.

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3. В глибокій мисці змішайте крем-сир з цукром, після цього одне за одним введіть яйця. Додайте сметану та ванілін та добре вимішайте лопаткою. Натріть цедру одного лимона та ще раз вимішайте.

4. Викладіть начинку у чашу мультиварки. В режимі "Випічка" готуйте чізкейк 50 хвилин. Коли час вийде, не відкривайте чізкейк ще годину. Після того відкрийте чашу і дайте йому ще постояти теж годину.

5. Після того накрийте чашу харчовою плівкою та поставте чізкейк в холодильник на ніч. Коли дістанете десерт з холодильника обережно проведіть лопаткою по бортиках, переверніть чашу на тарілку. Переверніть чізкейк ще раз, щоб основа була знизу.

Рецепт чізкейку без випічки

Рецепт приготування чізкейку без випічки
Рецепт приготування чізкейку без випічки

Інгредієнти:
- пісочне печиво – 300 г;
- вершкове масло – 100 гр;
- крем-сир – 500 гр;
- вершки (жирність 30%) – 200 мл;
- цукор – 150 г;
- желатин – 20 г.

Рецепт приготування чізкейку без випічки:

1. Желатин залийте холодною кип'яченою водою та залиште на 1 годину.

2. Печиво подрібніть, змішайте з розтопленим маслом та добре вимішайте. У форму викладіть основу – утрамбуйте дно та зробіть бортики.

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2. Готуємо начинку: доведіть до кипіння желатин та остудіть. Вершки збийте з цукром, додайте крем-сир та добре вимішайте. Додайте остиглий желатин та ще раз вимішайте.

3. Викладіть начинку на основу та поставте в холодильник на 6-8 годин. Перед подачею дайте чізкейку постояти півгодини при кімнатній температурі. Прикрасити чізкейк можна свіжими фруктами та ягодами.

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Теги: Новини України LifeStyle Food and Drinks Рецепти десертів – рецепти приготування з фото
Джерело: LifeStyle 24
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