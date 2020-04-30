Як приготувати шашлик у духовці: найкращі способи

Весна у нас завжди асоціюється з пікніком, природою та мангалом з шашликами. Цього року в зв’язку з карантином усі наші плани про зустрічі з друзями на свіжому повітрі зійшли нанівець.

Тож поки ми всі перебуваємо на самоізоляції, і лише мріємо про барбекю з друзями, редакція LifeStyle 24 підготувала добірку рецептів, як запекти шашлики в домашніх умовах у духовці.

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Для того, аби шашлик пахнув справжнім димом від багаття потрібно підготувати вугілля. Для цього потрібно 2-3 шматки вуглин. Вугілля поставте на деко, обгорніть фольгою. Розпалити вугілля можна капнувши на нього столову ложку спирту. Сірник підносьте на витягнутій руці, не наближаючись сильно до самого вугілля.



Для запаху диму використовуйте вугілля

Погоріти вугілля має не більше 2-ох хвилин. Вугілля збийте, накрийте мискою та одразу ставте в розігріту до 200 градусів духовку на нижній рівень. Для того, щоб шашлик повністю увібрав запах вугілля, розкладіть його на решітки духовки. Цю процедуру можна зробити також в кінці будь-яких варіантів приготувань, які ми запропонували нижче.

Зверніть увагу, вугілля в духовці може запалати. Тому час від часу його потрібно притушувати.

Як запекти шашлик у духовці в банці

Інгредієнти:

Свинина – 1 кг;

Цибуля ріпчаста – 4 шт;

Рис 200 г;

Сало копчене – 200 г;

Гірчиця – 1 ст. л;

Перець чорний мелений – за смаком;

Сіль за смаком;

Сік лимона – 1 ст. л;

Оцет яблучний – 1 ст. л;

Приправи – за смаком.

Спосіб приготування шашлику в духовці у банці



Рецепт приготування шашлику в банці

1. Наріжте м’ясо кубиками. Цибулю наріжте кільцями. Розділіть порізане м’ясо на дві частини.

2. До першої частини додайте половину нарізаної цибулі та замаринуйте в суміші соку лимона, чорного перцю та гірчиці.

3. До другої частини м’яса додайте нарізану цибулю та замаринуйте в суміші приправ, чорного перцю та яблучного оцту. Залишіть замариноване м’ясо на 1 годину.

4. Копчене сало наріжте пластинками.

5. Замариноване м’ясо посоліть і дайте настоятися 15 хвилин. Після цього нанизуйте на дерев’яні шпажки по 4 кусочки м’яса, чергуючи з салом.

6. На дно трилітрової банки насипте половину стакана рису. Зверху викладіть цибулю з маринаду.

7. Поставте готові шпажки з м’ясом у банку.

8. Замість кришки, поставте 2 шари фольги на банку. Зубочисткою пробийте дірки.



Шашлик можете запікати з цибулею замість сала

9. Поставте банки в холодну духовку і запікайте при температурі 220 градусів впродовж години. Після того, як виключите духовку, залишіть ще на 15 хвилин для вистигання.

10. До столу готовий шашлик подавайте із зеленню, кетчупом та рисом.

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Як запекти шашлик зі свинини в духовці



Для запікання оберіть відповідну посудину для духовки

Інгредієнти:

Свинина – 1 кг;

Сметана – 1 ст.л;

Хмелі-сунелі – 2 ч.л;

Сіль – 1,5 ч.л;

Чорний мелений перець – 0,5 ч.л;

Мед – 1 ст.л;

Лимонний сік – 1 ст.л;

Кріп та петрушка.

Спосіб приготування шашлику зі свинини в духовці

1. Свинину наріжте невеликими шматками.

2. Перекладіть м'ясо в глибокий посуд і додайте сіль, чорний мелений перець, хмелі-сунелі, сметану і вичавіть лимонний сік. Додайте мед і дрібно нарізану зелень.

3. Все добре перемішайте і залиште маринуватися на 1 годину.

4. Змастіть форму для запікання олією і викладіть туди замариноване м'ясо. Поставте в духовку і запікайте 1 годину при температурі 180 градусів.

5. Перевертайте м'ясо у духовці до утворення рум'яної скоринки.

Як запекти шашлик зі свинини в рукаві



Шашлики можете нанизувати на шпажки

Інгредієнти:

Свинина – 1 кг;

Цибуля ріпчаста – 3 шт;

Соєвий соус – 60 мл;

Оцет 9% – 1 ч. л;

Рослинна олія – 2 ст. л;

Цукор – 1 ч. л;

Сіль за смаком;

Спеції для м'яса – за смаком;

Перець мелений – за смаком.

Спосіб приготування шашлику в рукаві



Рецепт приготування шашлику в рукаві

1. Наріжте свинину шматочками. Цибулю наріжте напівкільцями.

2. Цибулю додайте до м’яса, посоліть і поперчіть. Додайте цукор та спеції.

3. До м’яса влийте соєвий соус, 1-2 столові ложки рослинної олії, 1 чайну ложку оцту. Накрийте харчовою плівкою і поставте на 1 годину в холодильник.

4. Увімкніть духовку. М’ясо з цибулею поставте в рукав, який треба поставити на деко. В рукаві зубочисткою проколіть декілька дірок, щоб виходив пар.

5. Шашлик в рукаві поставте в духовці на середню поличку. Запікайте шашлик при температурі 200 градусів впродовж години.

6. Подавайте шашлик із запеченими овочами чи картоплею.

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Як запекти шашлик в духовці на шпажках



Рецепт приготування шашликів на шпажках в духовці

Інгредієнти:

Свинина – 1 кг;

Червоний перець – 1 кг;

Цибуля ріпчаста – 2 шт;

Спеції;

Майонез – 1 ст.л.

Спосіб приготування шашлику в духовці на шпажках

1.М'ясо наріжте невеликими шматочками. Червоний болгарський перець наріжте на 4 частини. Цибулю наріжте півкільцями.

2.Все перемішайте, додайте спеції і майонез. Залишіть маринуватися на 1 годину.

3.На шпажки нанизуйте м'ясо і перець

4.Духовку нагрійте до 200 градусів, шпажки поставте на решітку гриль. Смажте 40 хвилин до повної готовності.