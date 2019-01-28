Що приготувати на вечерю швидко і легко: рецепти страв
Напевно, кожен із нас запитував себе, що приготувати на вечерю. Адже, з одного боку, не хочеться довго поратись на кухні, а з іншого, хочеться смачних домашніх страв. Тому ми пропонуємо вам рецепти страв, які ви зможете приготувати на вечерю дуже швидко і при цьому будете насолоджуватись їх смаком.
Якщо ви саме той, кому постійно не вистачає часу на приготування смачної їжі, то відтепер у вас не буде змоги використовувати цю відмовку! Адже відомий англійський шеф-кухар Джеймі Олівер довів, що приготувати смачний обід чи вечерю можна всього за 30 хвилин. У його арсеналі багато рецептів, які не вимагають ні багато часу, ні особливих навиків кулінарії.
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Сьогодні ми ділимось з вами рецептами Джеймі Олівера, які врятують не одну вашу вечерю!
Рецепти, які можна приготувати на вечерю швидко і легко
Грецький салат
Час приготування: 15 хв
Кількість порцій: 4
Інгредієнти:
2 середніх стиглих помідора;
200 г стиглих помідорів черрі;
1 середня очищена цибулина;
1 огірок;
1 жменя свіжого кропу;
1 зелений перець;
1 жменя свіжого листя м'яти;
1 велика жменя чорних оливок без кісточок;
1 столова ложка червоного винного оцту;
3 столові ложки оливкової олії;
морська сіль;
1 чайна ложка сушеного орегано;
200 г сиру фета.
Рецепт приготування грецького салату на вечерю:
1. Наріжте середній помідор на невеликі часточки, а помідори черрі розріжте навпіл. Покладіть усі помідори у велику салатницю.
2. Наріжте цибулю тоненькими смужками і додайте до помідорів. Огірок наріжте товстими скибочками. З перцю видаліть кісточки та наріжте кільцями і додайте їх в салат разом з огірком.
З. Дрібно порубайте кріп і більшу частину листя м'яти. Перекладіть нарізану зелень в миску з салатом, вичавіть оливки таким чином, щоб видавити з них залишки рідини, потім теж покладіть до салату.
4. Додайте дрібку солі, червоний оцет та оливкову олію. Швидко перемішайте все руками. Дайте салату постояти близько хвилини, аби овочі ввібрали в себе додаткові смаки і аромати.
5. Зверху покладіть великий шматок сиру фета і кілька оливок. Посипте орегано і листям м'яти, збризніть оливковою олією.
Рецепт грецького салату на вечерю від Джеймі Олівера
Фрикадельки від Франчески
Час приготування: 30 хвилин
Кількість порцій: 6
Що приготувати на вечерю – рецепт фрикадельок
Інгредієнти:
500 г яловичого фаршу;
40 г мелених сухарів і трохи для панірування;
30 г тертого сиру;
175 мл молока;
150 мл оливкової олії Extra Virgin;
800 г консервованих томатів у власному соку;
2 лаврові листки;
2 зубчики часнику (дрібно натерти);
1/2 пучка петрушки (дрібно порубати);
1 ч.л. сушеного орегано;
2 яйця;
дрібка перцю чилі.
Рецепт приготування фрикадельок на вечерю:
1. Змішайте всі інгредієнти для фрикадельок – фарш, сухарі, тертий сир, молоко, часник, петрушку, орегано, яйця та перець чилі. Посоліть і поперчіть за смаком. Розділіть отриманий фарш на невеликі шматочки по 45 г і скачайте з них кульки. Вони повинні вийти не занадто щільними. Обваляйте м'ясні кульки в мелених сухарях.
2. Розігрійте духовку до 190 градусів. Оливкову олію прогрійте на сковороді і обсмажте на ньому м'ясні кульки до скоринки.
3. Перекладіть у деко для запікання, додайте консервовані томати, оливкову олію, сіль і лаврові листи. Запікайте 30 хвилин, кожні 10 хвилин поливайте фрикадельки соусом. Подавайте, присипавши тертим сиром.
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Запечені курячі крильця з травами
Час приготування: 30 хвилин
Кількість порцій: 4-6
Що приготувати на вечерю – рецепт запечних курячих крилець
Інгредієнти:
1 кг курячих крил без кінчиків;
3 ст.л. оливкової олії;
сік половинки лимона;
порубані кілька гілочок чебрецю, петрушки або іншої зелені.
Рецепт приготування курячих крилець на вечерю:
1. Розігрійте духовку до 220 градусів. Обваляйте крильця в суміші солі, перцю, оливкової олії і лимонного соку (трохи залиште). Викладіть крильця на деко так, щоб між ними було достатньо місця, і відправте в духовку.
2. Готуйте 15 хвилин, потім переверніть і запікайте ще 10-15 хвилин. Посипте крильця рубаними травами і цибулею, збризніть лимонним соком і подавайте. За бажанням можна додатково приготувати гарнір з картоплі або рису.
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Куряча грудка з тушкованими овочами і картопляною запіканкою
Час приготування: 15 хвилин
Кількість порцій: 4
Що приготувати на вечерю – рецепт курячої грудки з картопляною запіканкою
Інгредієнти:
800 г картоплі;
3 цибулини;
оливкова олія;
1 курячий бульйонний кубик;
½ пучка свіжого базиліку;
100 мл вершків;
30 г сиру пармезан;
4 курячі грудки вагою по 120 г;
кілька гілочок свіжого розмарину;
2 скибочки бекону;
200 г цибулі-порей;
200 г шпинату;
200 г замороженого гороху.
Рецепт приготування курячої грудки з тушкованими овочами і картопляною запіканкою на вечерю:
1. Розігрійте духовку в режимі гриль і закип'ятіть воду. Наріжте картоплю тонкими слайсами, залийте окропом і залиште варитися під кришкою протягом 8-10 хвилин.
2. Очистіть цибулю і наріжте так само, як картоплю. Обсмажте на оливковій олії цибулю разом з морською сіллю, чорним перцем і бульйонним кубиком. Якщо цибуля пригоратиме, додайте трохи води.
3. Викладіть курку на аркуш паперу для запікання, натріть сіллю, перцем і посипте розмарином. Відбийте грудки качалкою.
4. Обсмажте курку на сковорідці з 1 столовою ложкою оливкової олії по 3-4 хвилини з кожного боку до золотистого кольору і готовності.
5. Злийте воду з картоплі, додайте цибулю, перемішайте і викладіть у форму для запікання. Залийте вершками, присипте тертим сиром і поставте в духовку.
6. Цибулю-порей поріжте вздовж, промийте і дрібно поріжте. Тушкуйте з 1 ложкою оливкової олії, постійно помішуючи. Поріжте бекон і додайте до курки, злегка обсмажте.
7. Додайте шпинат і горох до цибулі-порей і тушкуйте, поки горох не стане м'яким. Викладіть курку на "подушку" з овочів та подавайте з картопляною запіканкою.
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Гратен з цукіні
Час приготування: 30 хвилин
Кількість порцій: 6
Що приготувати на вечерю – рецепт гратену із цукіні
Інгредієнти:
2 ст. л. качиного жиру (або оливкової олії);
3 цибулини, дуже тонко нарізати;
180 г рису басматі;
7 середніх цукіні, тонко нарізати (можна замінити на звичайний кабачок);
500 мл курячого або овочевого бульйону;
150 г твердого сиру;
морська сіль і мелений чорний перець;
оливкова олія.
Рецепт приготування гратену з цукіні на вечерю:
1. Поставте на слабкий вогонь велику сковороду, додайте в неї качиний жир (або оливкову олію) і трохи води. Коли жир розтопиться і нагріється, додайте нарізану цибулю і смажте, поки вона не стане м'якою. Тим часом ретельно промийте рис холодною проточною водою.
2. Коли цибуля буде готовою , додайте в сковороду цукіні і рис. Перемішайте і влийте гарячий бульйон. Додайте вогонь і готуйте 5 хвилин, періодично помішуючи. В суміші повинна залишитися рідина, тому при необхідності долийте трохи бульйону. Зніміть сковороду з вогню і додайте в неї 100 г тертого сиру. Приправте сіллю і перцем за смаком.
3. Змажте олією форму для запікання або неглибоку керамічну каструлю. Викладіть у форму суміш таким чином, щоб більша частина скибочок цукіні була зверху – тоді рідина буде менше википати. Посипте сиром, що залишився.
4. Поставте в духовку, розігріту до 190 градусів, на 20 хвилин. Верх гратену повинен підрум'янитися, а рис – повністю зваритися і увібрати більшу частину рідини. Подавайте з м'ясом або рибою і свіжим овочевим салатом. За бажанням – посипте зверху кукурудзою.
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Спагеті з фрикадельками
Час приготування: 25 хвилин
Кількість порцій: 4-6
Що приготувати на вечерю – рецепт спагеті з фрикадельками
Інгредієнти:
500 г спагеті;
800 г консервованих томатів у власному соку;
250 г яловичого фаршу;
250 г свинячого фаршу;
2 шматочки черствого хліба (попередньо видалити шкірку);
кілька листків свіжого базиліку;
1 гілочка свіжого розмарину;
половинка сушеного перцю чилі;
1 яйце;
морська сіль і мелений чорний перець.
Рецепт приготування спагеті з фрикадельками на вечерю:
1. Подрібніть 2 шматочки черствого хліба до стану дрібної крихти. Поріжте листя базиліку і розмарину, в великій мисці змішайте з яловичим і свинячим фаршем. Покришіть в блюдо перець чилі, додайте сире яйце і крихти з хліба. Посоліть і поперчіть, все змішайте і розкачайте кульки діаметром 1,5 см (в середньому, їх повинно вийти 40 штук).
2. Викладіть консервовані томати у велику сковорідку і поставте її на повільний вогонь. В іншу сковороду влийте столову ложку оливкової олії, поставте на середній вогонь і викладіть фрикадельки, обсмажуйте їх протягом 5-10 хвилин до утворення золотистої скоринки. Перекладіть підрум'янені фрикадельки в сковороду до соусу, перемішайте, накрийте кришкою і залиште тушкуватися до повної готовності фрикадельок.
3. За 10 хвилин до готовності фрикадельок, опустіть спагеті в киплячу підсолену воду і варіть до повної готовності, періодично помішуючи. Коли спагеті досягнуть стану "аль денте" (залишаться твердуватими, але не будуть уже жорсткими), відкиньте на друшляк. Додайте пасту до фрикадельок в соусі. Або розкладіть пасту по глибоких тарілках, зверху покладіть фрикадельки і полийте соусом, прикрасьте тертим пармезаном, листям базиліка і декількома краплями оливкової олії.
Рецепт приготування спагеті з фрикадельками від Джеймлі Олівера (відео)
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