Рецепти страв для великоднього столу від українських зірок
Напередодні світлого свята Великодня ми шукаємо нові смачні страви, якими зможемо порадувати рідних. Зірки українського шоу-бізнесу не залишаються осторонь і діляться з шанувальниками улюбленими рецептами.
Святковий стіл – це страви, які ми готуємо з любов'ю та турботою про близьких. Щоразу хочеться вразити неповторними кулінарними шедеврами. Знамениті жінки розповіли секрети приготування улюблених страв, якими може скористатися кожна господиня. Журналісти LifeStyle 24 пропонують ознайомитися з добіркою зіркових рецептів та додати їх до великоднього меню.
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Рецепт паски з апельсиновою цедрою та шоколадом від Катерини Бужинської
Для приготування паски від Катерини Бужинської знадобляться такі продукти:
- молоко (150 мл)
- цукор (100 г)
- свіжі дріжджі (20 г)
- яйця (3 шт)
- вершкове масло (80 г)
- апельсин (2 шт)
- шоколад (чорний і білий)
- борошно (350 – 400 г)
- ванілін
Така кількість інгредієнтів розрахована на 2 пасочки діаметром 13 сантиметрів.
Процес приготування паски Катерина прокоментувала так:
- До свіжих дріжджів додаємо цукор, трішки теплого молока та перемішуємо. Потім додаємо 2 столові ложки борошна і ретельно перемішуємо. Накриваємо і ставимо в тепле місце на 20-25 хвилин.
- Забираємо з апельсина цедру та з половини вичавлюємо сік. Для тіста необхідно 50 мл соку.
- Беремо 2 яйця, додаємо цукор, ванілін та масло вершкове (кімнатної температури). Перемішуємо це. Додаємо цедру, молоко, апельсиновий сік та розмішуємо.
- Додаємо дріжджі та борошно. Вимішуємо 2 хвилини лопаткою, накриваємо і ставимо в тепле місце на годину.
- Чорний шоколад ріжемо на маленькі шматочки. Потім додаємо його в тісто та змішуємо.
- Змащуємо руки олією, розділяємо тісто на дві частини та формуємо його в округлу форму. У попередньо змазану олією форму викладаємо тісто, накриваємо і залишаємо на 30-40 хвилин.
- У заздалегідь розігріту на 170 градусів духову шафу відправляємо наші пасочки на 40-45 хвилин, перевіряємо на готовність дерев'яною шпажкою.
- Прикрашаємо готові пасочки, розтопленим на водяній парі, білим шоколадом, цукатами та горішками різних видів.
Смачного!
Рецепт сирного пирога від Лілії Ребрик
Інгредієнти для начинки:
- сир 5% або 9% жирності (до 400 г)
- яйця (3 шт)
- сметана 20% або 15% жирності (200 г)
- цукор (125 г)
- ванілін (10 г)
- картопляний крохмаль (1 ст. ложка)
Всі продукти необхідно збити блендером та відкласти, щоб начинка трішки постояла.
Інгредієнти для тіста:
- борошно (250-300 г)
- вершкове масло (125 г)
- цукор (100 г)
- розпушувач для тіста (1 ч. ложка)
- какао (50 г)
Всі інгредієнти розтираємо руками до утворення дрібної мокрої крихти. Після цього у форму для випікання стелимо пергаментний папір (нічим не змащуємо). Викладаємо туди більше половини тіста, заливаємо начинкою і зверху викладаємо тісто, яке залишилося. Розігріваємо духову шафу на 180 градусів і ставимо туди пиріг на 40 хвилин.
Смачного!
Рецепт паски від Марини Порошенко
Інгредієнти:
- молоко (1л)
- дріжджі (100 г)
- олія (100 мл)
- борошно (2-3 кг)
- родзинки (200-300 г)
- маргарин (250 г)
- вершкове масло (250 г)
- яйця (8 шт)
- цукор (400 г)
- ванільний цукор (1 пакетик)
- цукор для глазурі.
Спосіб приготування:
- Для опари: 100 грам дріжджів розчиняємо у пів склянки теплого молока. На малому вогні розтоплюємо 250 грам маргарину і 250 грам вершкового масла. Додаємо до опари масло із маргарином та 8 яєць. Додаємо олію, 2-2,5 склянки борошна та 50 грам цукру. Перемішуємо і залишаємо на 30 хвилин підніматися.
- Через пів години починаємо замішувати тісто. У опару додаємо 1 пакетик ванілі, родзинки та 400 грам цукру. Замішуємо все це 2-3 кілограмами просіяного борошна. Тісто має "відставати" від миски.
- Залишаємо підніматися у теплому місці. ⠀
- Готове тісто розкладаємо у форми на ⅔ і даємо 10-15 хвилин піднятися.
- Розігріваємо духову шафу на 180 градусів та випікаємо 45-50 хвилин.
- Для білої глазурі збиваємо білок з цукром до утворення густої піни. Чекаємо, поки паски охолонуть та прикрашаємо їх.
Смачного!
Рецепт сирної паски від Ольги Сумської
Інгредієнти:
- жирний домашній сир (800 г)
- цукор (3-4 ст. ложки)
- домашні яйця (6-8 шт)
- родзинки (50 г)
- ванільний цукор (1 пакетик)
Процес приготування:
- Перемішуємо яйця та сир.
- До утвореної суміші додаємо цукор та ванільний цукор. Знову ретельно перемішуємо.
- Засипаємо в отриману масу родзинки і змішуємо до однорідності з тістом.
- Скляну форму (це важливо) змащуємо вершковим маслом. Обережно висипаємо в неї сирну масу і накриваємо кришкою.
- Розігріваємо духову шафу до 150 градусів та випікаємо 20-40 хвилин.
Важливо! За 5-10 хвилин до закінчення випікання необхідно зняти кришку. Готову паску можна змастити жирними вершками і посипати цукром, тоді утворюється ароматна золотава скоринка. Після того, як паска спечеться вийняти її з духової шафи і знову накрити кришкою. Залишити остигати.
Смачного!
Рецепт бісквіту від Ірини Федишин
Інгредієнти:
- яйця (4 шт.)
- цукор ( 4 ст. ложки)
- оцет (1 ст. ложка)
- олія ( 1 ст. ложка)
- порошок для печива
Процес приготування Ірина прокоментувала так:
- Відділяємо жовтки від білків.
- Після цього збиваємо білки. Додаємо цукор і продовжуємо поступово плавно збивати.
- До отриманої суміші додаємо жовтки і все разом перемішуємо.
- Тепер додаємо порошок для печива та муку. Все акуратно перемішуємо ложкою. За смаком можна додати ягоди або фрукти.
- Виливаємо усю суміш у форму для запікання і відправляємо її в розігріту на 180 градусів духову шафу.
Смачного!
Рецепт паски від Віри Кекелії
Для приготування паски від Віри знадобляться такі продукти:
- дріжджі (0,5 пачки)
- тепле молоко (1 стакан)
- цукор
- яйця (3 шт)
- вершкове масло (200 г)
- ванільний цукор (10 г)
- борошно
Процес приготування:
- Змішуємо дріжджі, молоко та дві чайні ложки цукру. Залишаємо на 15-20 хвилин.
- З'єднуємо яйця, стакан цукру, вершкове масло та ванільний цукор.
- Перемішуємо обидві частини та додаємо борошно. Має утворитися консистенція тіста, як на дуже-дуже щільні оладки. Воно виходять тягучим, але не рідким. Накриваємо плівкою та даємо постояти 20 хвилин.
- Викладаємо тісто в форму діаметром 26 сантиметрів.
- Розігріваємо духову шафу на 200 градусів та ставимо туди форму на 20 хвилин.
- Дістаємо і зверху змащуємо вершковим маслом.
- Знову ставимо форму в духову шафу, але тепер розігріту на 180 градусів. Час випікання – 20 хвилин. Перевіряємо готовність паски дерев'яною шпажкою або зубочисткою.
- Дістаємо, даємо охолонути і покриваємо білковою глазур'ю. За бажанням можна прикрасити сухофруктами.
Смачного!
Рецепт риби дорадо від Ірини Федишин
Необхідні продукти:
- риба дорадо
- приправа до риби
- перець
- лимон
- петрушка
- кріп
Спосіб приготування:
- Маринуємо рибу. Для цього використовуємо приправу до риби, перець та лимон.
- Соком лимона поливаємо рибу зверху, а тим, що залишилося, – начиняємо її всередині.
- Додаємо до маринаду петрушку та кріп.
- Відправляємо рибу на гриль до готовності.
Смачного!
Рецепт паски на молоці від учасниці шоу "Холостяк" Аліни
Інгредієнти:
- тепле молоко (1 літр)
- яйця (10 шт)
- жовтки (10 шт)
- цукор (3,5 склянки)
- вершкове масло
- олія
- дріжджі (200 г)
- сіль
Така кількість продуктів розрахована на 14 пасок.
Процес приготування:
- Збиваємо всі інгредієнти.
- Додаємо одну склянку розтопленого масла, пів склянки олії, 200 грам дріжджів та щіпку солі.
- Перемішуємо все та залишаємо на дві години в теплому місці.
- Висипаємо туди борошно. Для того, щоб тісто вийшло не густим та краще вимішувалося, слід додати 2 ложки соняшникової олії. За бажанням в тісто можна додати горіхи, родзинки, лимонну цедру, корицю і ваніль.
- Після збільшення тіста – формуємо паски.
- Формочки для випікання змащуємо маслом. Наповнюємо третину форму і залишаємо, щоб тісто підійшло (збільшилося) до країв.
- Верх паски змащуємо яйцем.
- Розігріваємо духову шафу до 180 градусів і випікаємо 30 хвилин.
Смачного!
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