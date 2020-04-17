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Рецепти страв для великоднього столу від українських зірок

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Рецепти смачних страв від українських зірок / Фото з відкритих джерел

Напередодні світлого свята Великодня ми шукаємо нові смачні страви, якими зможемо порадувати рідних. Зірки українського шоу-бізнесу не залишаються осторонь і діляться з шанувальниками улюбленими рецептами.

Святковий стіл – це страви, які ми готуємо з любов'ю та турботою про близьких. Щоразу хочеться вразити неповторними кулінарними шедеврами. Знамениті жінки розповіли секрети приготування улюблених страв, якими може скористатися кожна господиня. Журналісти LifeStyle 24 пропонують ознайомитися з добіркою зіркових рецептів та додати їх до великоднього меню.

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Рецепт паски з апельсиновою цедрою та шоколадом від Катерини Бужинської 

Для приготування паски від Катерини Бужинської знадобляться такі продукти:

  • молоко (150 мл)
  • цукор (100 г)
  • свіжі дріжджі (20 г)
  • яйця (3 шт)
  • вершкове масло (80 г)
  • апельсин (2 шт)
  • шоколад (чорний і білий)
  • борошно (350 – 400 г)
  • ванілін

Така кількість інгредієнтів розрахована на 2 пасочки діаметром 13 сантиметрів.

Процес приготування паски Катерина прокоментувала так:

  1. До свіжих дріжджів додаємо цукор, трішки теплого молока та перемішуємо. Потім додаємо 2 столові ложки борошна і ретельно перемішуємо. Накриваємо і ставимо в тепле місце на 20-25 хвилин.
  2. Забираємо з апельсина цедру та з половини вичавлюємо сік. Для тіста необхідно 50 мл соку.
  3. Беремо 2 яйця, додаємо цукор, ванілін та масло вершкове (кімнатної температури). Перемішуємо це. Додаємо цедру, молоко, апельсиновий сік та розмішуємо.
  4. Додаємо дріжджі та борошно. Вимішуємо 2 хвилини лопаткою, накриваємо і ставимо в тепле місце на годину.
  5. Чорний шоколад ріжемо на маленькі шматочки. Потім додаємо його в тісто та змішуємо. 
  6. Змащуємо руки олією, розділяємо тісто на дві частини та формуємо його в округлу форму. У попередньо змазану олією форму викладаємо тісто, накриваємо і залишаємо на 30-40 хвилин.
  7. У заздалегідь розігріту на 170 градусів духову шафу відправляємо наші пасочки на 40-45 хвилин, перевіряємо на готовність дерев'яною шпажкою.
  8. Прикрашаємо готові пасочки, розтопленим на водяній парі, білим шоколадом, цукатами та горішками різних видів.

Смачного!

Рецепт сирного пирога від Лілії Ребрик

Інгредієнти для начинки: 

  • сир 5% або 9% жирності (до 400 г)
  • яйця (3 шт)
  • сметана 20% або 15% жирності (200 г)
  • цукор (125 г)
  • ванілін (10 г)
  • картопляний крохмаль (1 ст. ложка)

Всі продукти необхідно збити блендером та відкласти, щоб начинка трішки постояла.

Інгредієнти для тіста: 

  • борошно (250-300 г)
  • вершкове масло (125 г)
  • цукор (100 г)
  • розпушувач для тіста (1 ч. ложка)
  • какао (50 г)

Всі інгредієнти розтираємо руками до утворення дрібної мокрої крихти. Після цього у форму для випікання стелимо пергаментний папір (нічим не змащуємо). Викладаємо туди більше половини тіста, заливаємо начинкою і зверху викладаємо тісто, яке залишилося. Розігріваємо духову шафу на 180 градусів і ставимо туди пиріг на 40 хвилин.

Смачного!

Рецепт паски від Марини Порошенко

Інгредієнти:

  • молоко (1л)
  • дріжджі (100 г)
  • олія (100 мл)
  • борошно (2-3 кг)
  • родзинки (200-300 г)
  • маргарин (250 г)
  • вершкове масло (250 г)
  • яйця (8 шт)
  • цукор (400 г)
  • ванільний цукор (1 пакетик)
  • цукор для глазурі.

Спосіб приготування:

  1. Для опари: 100 грам дріжджів розчиняємо у пів склянки теплого молока. На малому вогні розтоплюємо 250 грам маргарину і 250 грам вершкового масла. Додаємо до опари масло із маргарином та 8 яєць. Додаємо олію, 2-2,5 склянки борошна та 50 грам цукру. Перемішуємо і залишаємо на 30 хвилин підніматися.
  2. Через пів години починаємо замішувати тісто. У опару додаємо 1 пакетик ванілі, родзинки та 400 грам цукру. Замішуємо все це 2-3 кілограмами просіяного борошна. Тісто має "відставати" від миски.
  3. Залишаємо підніматися у теплому місці. ⠀
  4. Готове тісто розкладаємо у форми на ⅔ і даємо 10-15 хвилин піднятися.
  5. Розігріваємо духову шафу на 180 градусів та випікаємо 45-50 хвилин.
  6. Для білої глазурі збиваємо білок з цукром до утворення густої піни. Чекаємо, поки паски охолонуть та прикрашаємо їх.

Смачного!

Рецепт сирної паски від Ольги Сумської 

Інгредієнти:

  • жирний домашній сир (800 г)
  • цукор (3-4 ст. ложки)
  • домашні яйця (6-8 шт)
  • родзинки (50 г)
  • ванільний цукор (1 пакетик)

Процес приготування:

  1. Перемішуємо яйця та сир.
  2. До утвореної суміші додаємо цукор та ванільний цукор. Знову ретельно перемішуємо.
  3. Засипаємо в отриману масу родзинки і змішуємо до однорідності з тістом.
  4. Скляну форму (це важливо) змащуємо вершковим маслом. Обережно висипаємо в неї сирну масу і накриваємо кришкою.
  5. Розігріваємо духову шафу до 150 градусів та випікаємо 20-40 хвилин.

Важливо! За 5-10 хвилин до закінчення випікання необхідно зняти кришку. Готову паску можна змастити жирними вершками і посипати цукром, тоді утворюється ароматна золотава скоринка. Після того, як паска спечеться вийняти її з духової шафи і знову накрити кришкою. Залишити остигати.

Смачного!

 

Рецепт бісквіту від Ірини Федишин

Інгредієнти: 

  • яйця (4 шт.)
  • цукор ( 4 ст. ложки)
  • оцет (1 ст. ложка)
  • олія ( 1 ст. ложка)
  • порошок для печива

Процес приготування Ірина прокоментувала так:

  1. Відділяємо жовтки від білків.
  2. Після цього збиваємо білки. Додаємо цукор і продовжуємо поступово плавно збивати.
  3. До отриманої суміші додаємо жовтки і все разом перемішуємо.
  4. Тепер додаємо порошок для печива та муку. Все акуратно перемішуємо ложкою. За смаком можна додати ягоди або фрукти.
  5. Виливаємо усю суміш у форму для запікання і відправляємо її в розігріту на 180 градусів духову шафу.

Смачного!

Рецепт паски від Віри Кекелії 

Для приготування паски від Віри знадобляться такі продукти:

  • дріжджі (0,5 пачки)
  • тепле молоко (1 стакан)
  • цукор 
  • яйця (3 шт)
  • вершкове масло (200 г)
  • ванільний цукор (10 г)
  • борошно

Процес приготування:

  1. Змішуємо дріжджі, молоко та дві чайні ложки цукру. Залишаємо на 15-20 хвилин.
  2. З'єднуємо яйця, стакан цукру, вершкове масло та ванільний цукор. 
  3. Перемішуємо обидві частини та додаємо борошно. Має утворитися консистенція тіста, як на дуже-дуже щільні оладки. Воно виходять тягучим, але не рідким. Накриваємо плівкою та даємо постояти 20 хвилин.
  4. Викладаємо тісто в форму діаметром 26 сантиметрів.
  5. Розігріваємо духову шафу на 200 градусів та ставимо туди форму на 20 хвилин.
  6. Дістаємо і зверху змащуємо вершковим маслом.
  7. Знову ставимо форму в духову шафу, але тепер розігріту на 180 градусів. Час випікання – 20 хвилин. Перевіряємо готовність паски дерев'яною шпажкою або зубочисткою.
  8. Дістаємо, даємо охолонути і покриваємо білковою глазур'ю. За бажанням можна прикрасити сухофруктами.

Смачного!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений VERA KEKELIA (@kekeliavera)

Рецепт риби дорадо від Ірини Федишин

Необхідні продукти:

  • риба дорадо
  • приправа до риби
  • перець
  • лимон
  • петрушка
  • кріп

Спосіб приготування: 

  1. Маринуємо рибу. Для цього використовуємо приправу до риби, перець та лимон. 
  2. Соком лимона поливаємо рибу зверху, а тим, що залишилося, – начиняємо її всередині. 
  3. Додаємо до маринаду петрушку та кріп.
  4. Відправляємо рибу на гриль до готовності.

Смачного!

Рецепт паски на молоці від учасниці шоу "Холостяк" Аліни

Інгредієнти:

  • тепле молоко (1 літр)
  • яйця (10 шт)
  • жовтки (10 шт)
  • цукор (3,5 склянки)
  • вершкове масло
  • олія
  • дріжджі (200 г)
  • сіль

Така кількість продуктів розрахована на 14 пасок.

Процес приготування:

  1. Збиваємо всі інгредієнти.
  2. Додаємо одну склянку розтопленого масла, пів склянки олії, 200 грам дріжджів та щіпку солі.
  3. Перемішуємо все та залишаємо на дві години в теплому місці.
  4. Висипаємо туди борошно. Для того, щоб тісто вийшло не густим та краще вимішувалося, слід додати 2 ложки соняшникової олії. За бажанням в тісто можна додати горіхи, родзинки, лимонну цедру, корицю і ваніль.
  5. Після збільшення тіста – формуємо паски.
  6. Формочки для випікання змащуємо маслом. Наповнюємо третину форму і залишаємо, щоб тісто підійшло (збільшилося) до країв. 
  7. Верх паски змащуємо яйцем. 
  8. Розігріваємо духову шафу до 180 градусів і випікаємо 30 хвилин.

Смачного!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ALINA LIASHUK (@lionilal)

 

Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Великдень Food and Drinks Ольга Сумська
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