Рецепти страв для великоднього столу від українських зірок

Напередодні світлого свята Великодня ми шукаємо нові смачні страви, якими зможемо порадувати рідних. Зірки українського шоу-бізнесу не залишаються осторонь і діляться з шанувальниками улюбленими рецептами.

Святковий стіл – це страви, які ми готуємо з любов'ю та турботою про близьких. Щоразу хочеться вразити неповторними кулінарними шедеврами. Знамениті жінки розповіли секрети приготування улюблених страв, якими може скористатися кожна господиня. Журналісти LifeStyle 24 пропонують ознайомитися з добіркою зіркових рецептів та додати їх до великоднього меню.

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Рецепт паски з апельсиновою цедрою та шоколадом від Катерини Бужинської

Для приготування паски від Катерини Бужинської знадобляться такі продукти:

молоко (150 мл)

цукор (100 г)

свіжі дріжджі (20 г)

яйця (3 шт)

вершкове масло (80 г)

апельсин (2 шт)

шоколад (чорний і білий)

борошно (350 – 400 г)

ванілін

Така кількість інгредієнтів розрахована на 2 пасочки діаметром 13 сантиметрів.

Процес приготування паски Катерина прокоментувала так:

До свіжих дріжджів додаємо цукор, трішки теплого молока та перемішуємо. Потім додаємо 2 столові ложки борошна і ретельно перемішуємо. Накриваємо і ставимо в тепле місце на 20-25 хвилин. Забираємо з апельсина цедру та з половини вичавлюємо сік. Для тіста необхідно 50 мл соку. Беремо 2 яйця, додаємо цукор, ванілін та масло вершкове (кімнатної температури). Перемішуємо це. Додаємо цедру, молоко, апельсиновий сік та розмішуємо. Додаємо дріжджі та борошно. Вимішуємо 2 хвилини лопаткою, накриваємо і ставимо в тепле місце на годину. Чорний шоколад ріжемо на маленькі шматочки. Потім додаємо його в тісто та змішуємо. Змащуємо руки олією, розділяємо тісто на дві частини та формуємо його в округлу форму. У попередньо змазану олією форму викладаємо тісто, накриваємо і залишаємо на 30-40 хвилин. У заздалегідь розігріту на 170 градусів духову шафу відправляємо наші пасочки на 40-45 хвилин, перевіряємо на готовність дерев'яною шпажкою. Прикрашаємо готові пасочки, розтопленим на водяній парі, білим шоколадом, цукатами та горішками різних видів.

Смачного!

Рецепт сирного пирога від Лілії Ребрик

Інгредієнти для начинки:

сир 5% або 9% жирності (до 400 г)

яйця (3 шт)

сметана 20% або 15% жирності (200 г)

цукор (125 г)

ванілін (10 г)

картопляний крохмаль (1 ст. ложка)

Всі продукти необхідно збити блендером та відкласти, щоб начинка трішки постояла.

Інгредієнти для тіста:

борошно (250-300 г)

вершкове масло (125 г)

цукор (100 г)

розпушувач для тіста (1 ч. ложка)

какао (50 г)

Всі інгредієнти розтираємо руками до утворення дрібної мокрої крихти. Після цього у форму для випікання стелимо пергаментний папір (нічим не змащуємо). Викладаємо туди більше половини тіста, заливаємо начинкою і зверху викладаємо тісто, яке залишилося. Розігріваємо духову шафу на 180 градусів і ставимо туди пиріг на 40 хвилин.

Смачного!

Рецепт паски від Марини Порошенко

Інгредієнти:

молоко (1л)

дріжджі (100 г)

олія (100 мл)

борошно (2-3 кг)

родзинки (200-300 г)

маргарин (250 г)

вершкове масло (250 г)

яйця (8 шт)

цукор (400 г)

ванільний цукор (1 пакетик)

цукор для глазурі.

Спосіб приготування:

Для опари: 100 грам дріжджів розчиняємо у пів склянки теплого молока. На малому вогні розтоплюємо 250 грам маргарину і 250 грам вершкового масла. Додаємо до опари масло із маргарином та 8 яєць. Додаємо олію, 2-2,5 склянки борошна та 50 грам цукру. Перемішуємо і залишаємо на 30 хвилин підніматися. Через пів години починаємо замішувати тісто. У опару додаємо 1 пакетик ванілі, родзинки та 400 грам цукру. Замішуємо все це 2-3 кілограмами просіяного борошна. Тісто має "відставати" від миски. Залишаємо підніматися у теплому місці. ⠀ Готове тісто розкладаємо у форми на ⅔ і даємо 10-15 хвилин піднятися. Розігріваємо духову шафу на 180 градусів та випікаємо 45-50 хвилин. Для білої глазурі збиваємо білок з цукром до утворення густої піни. Чекаємо, поки паски охолонуть та прикрашаємо їх.

Смачного!

Рецепт сирної паски від Ольги Сумської

Інгредієнти:

жирний домашній сир (800 г)

цукор (3-4 ст. ложки)

домашні яйця (6-8 шт)

родзинки (50 г)

ванільний цукор (1 пакетик)

Процес приготування:

Перемішуємо яйця та сир. До утвореної суміші додаємо цукор та ванільний цукор. Знову ретельно перемішуємо. Засипаємо в отриману масу родзинки і змішуємо до однорідності з тістом. Скляну форму (це важливо) змащуємо вершковим маслом. Обережно висипаємо в неї сирну масу і накриваємо кришкою. Розігріваємо духову шафу до 150 градусів та випікаємо 20-40 хвилин.

Важливо! За 5-10 хвилин до закінчення випікання необхідно зняти кришку. Готову паску можна змастити жирними вершками і посипати цукром, тоді утворюється ароматна золотава скоринка. Після того, як паска спечеться вийняти її з духової шафи і знову накрити кришкою. Залишити остигати.

Смачного!

Рецепт бісквіту від Ірини Федишин

Інгредієнти:

яйця (4 шт.)

цукор ( 4 ст. ложки)

оцет (1 ст. ложка)

олія ( 1 ст. ложка)

порошок для печива

Процес приготування Ірина прокоментувала так:

Відділяємо жовтки від білків. Після цього збиваємо білки. Додаємо цукор і продовжуємо поступово плавно збивати. До отриманої суміші додаємо жовтки і все разом перемішуємо. Тепер додаємо порошок для печива та муку. Все акуратно перемішуємо ложкою. За смаком можна додати ягоди або фрукти. Виливаємо усю суміш у форму для запікання і відправляємо її в розігріту на 180 градусів духову шафу.

Смачного!

Рецепт паски від Віри Кекелії

Для приготування паски від Віри знадобляться такі продукти:

дріжджі (0,5 пачки)

тепле молоко (1 стакан)

цукор

яйця (3 шт)

вершкове масло (200 г)

ванільний цукор (10 г)

борошно

Процес приготування:

Змішуємо дріжджі, молоко та дві чайні ложки цукру. Залишаємо на 15-20 хвилин. З'єднуємо яйця, стакан цукру, вершкове масло та ванільний цукор. Перемішуємо обидві частини та додаємо борошно. Має утворитися консистенція тіста, як на дуже-дуже щільні оладки. Воно виходять тягучим, але не рідким. Накриваємо плівкою та даємо постояти 20 хвилин. Викладаємо тісто в форму діаметром 26 сантиметрів. Розігріваємо духову шафу на 200 градусів та ставимо туди форму на 20 хвилин. Дістаємо і зверху змащуємо вершковим маслом. Знову ставимо форму в духову шафу, але тепер розігріту на 180 градусів. Час випікання – 20 хвилин. Перевіряємо готовність паски дерев'яною шпажкою або зубочисткою. Дістаємо, даємо охолонути і покриваємо білковою глазур'ю. За бажанням можна прикрасити сухофруктами.

Смачного!

Рецепт риби дорадо від Ірини Федишин

Необхідні продукти:

риба дорадо

приправа до риби

перець

лимон

петрушка

кріп

Спосіб приготування:

Маринуємо рибу. Для цього використовуємо приправу до риби, перець та лимон. Соком лимона поливаємо рибу зверху, а тим, що залишилося, – начиняємо її всередині. Додаємо до маринаду петрушку та кріп. Відправляємо рибу на гриль до готовності.

Смачного!

Рецепт паски на молоці від учасниці шоу "Холостяк" Аліни

Інгредієнти:

тепле молоко (1 літр)

яйця (10 шт)

жовтки (10 шт)

цукор (3,5 склянки)

вершкове масло

олія

дріжджі (200 г)

сіль

Така кількість продуктів розрахована на 14 пасок.

Процес приготування:

Збиваємо всі інгредієнти. Додаємо одну склянку розтопленого масла, пів склянки олії, 200 грам дріжджів та щіпку солі. Перемішуємо все та залишаємо на дві години в теплому місці. Висипаємо туди борошно. Для того, щоб тісто вийшло не густим та краще вимішувалося, слід додати 2 ложки соняшникової олії. За бажанням в тісто можна додати горіхи, родзинки, лимонну цедру, корицю і ваніль. Після збільшення тіста – формуємо паски. Формочки для випікання змащуємо маслом. Наповнюємо третину форму і залишаємо, щоб тісто підійшло (збільшилося) до країв. Верх паски змащуємо яйцем. Розігріваємо духову шафу до 180 градусів і випікаємо 30 хвилин.

Смачного!