Ревізор в інстаграмі: Оля Фреймут повертається до перевірки ресторанів

Телеведуча Ольга Фреймут здобула шалену популярність після виходу програми "Ревізор" на Новому каналі, де вона перевіряла якість сфери обслуговування в Україні. Потім, у 2014 році, білявка перейшла працювати на телеканал 1+1, де вела подібну авторську програму "Інспектор Фреймут". Знаменитість оголосила про те, що вона продовжить проводити ревізії у ресторанах.

Оля Фреймут повідомила про свій новий проєкт на сторінці в інстаграмі, який буде реалізований у соціальних мережах. Телеведуча написала, що її досі "називають ревізором, запрошують в міста на перевірки, асоціюють з чистотою та сервісом і побоюються". Незважаючи на те, що зірка припинила бути "ревізором" вже декілька років тому, вона вирішила повернутися до оцінювання якості сфер обслуговування.

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Так, Фреймут разом з таємними експертами вирішила писати критичні відгуки в інстаграмі про ресторани, які в Україні вважають найкращими. Оцінювати телеведуча буде заклади харчування за 25-ма критеріями.

"Кожен пункт оцінюватимемо від 1 до 3 балів. Потім мої оцінки та бали експерта підсумуємо . Ресторан, який в сумі набере від 120 до 130 балів – отримає один підсніжник; від 130 до 140 балів – два підсніжники; від 140 до 150 балів – три підсніжники. Деталі візитів покажу згодом у гіді. Імена експертів розтаємничу теж у книзі... Завтра чекайте репортаж з ресторану Миколи Тищенка "Три вилки", – пояснила Ольга.