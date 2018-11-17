Рейчел Мак-Адамс – 40! 4 лайфхаки краси від голлівудської акторки

17 листопада свій день народження святкує канадсько-американська актриса Рейчел Мак-Адамс. З нагоди її 40-річчя Life Style 24 підготував секрети краси, якими щодня користується іменинниця, щоб виглядати молодо та свіжо.

І справді, переглянувши романтичну стрічку "Щоденник пам’яті" й супергеройське фентезі "Доктор Стрендж", різниця між якими – 12 років, помічаєш: Рейчел Мак-Адамс майже не змінилась! У неї така ж сяюча шкіра, білосніжна усмішка і приваблива фігура. Що ж допомагає зірці, яка півроку тому ще й народила первістка, тримати себе у формі та зберігати молодість?

Читайте також: Макіяж як у Тейлор Хілл: Топ-10 порад від зіркового візажиста Лізи Елдрідж

1. Сяючі шкіра та волосся

Природа нагородила Рейчел ідеальною шкірою. Про це каже один з візажистів акторки Ромі Сулеймані: "Мак-Адамс – справжній хамелеон, їй можна ходити не лише з будь-якою зачіскою чи кольором волосся, а й з різноманітним макіяжем". У тому, що акторка є любителькою поекспериментувати з мейк-апом, переконує і її сестра, також візажистка – Кейлін: "Вона обожнює яскраві кольори, нові фактури, тому ми часто акцентуємо очі або, навпаки, – губи. Ніжно-малиновий відтінок – мій улюблений на губах Рейчел".



Рейчел Мак-Адамс (ліворуч) виглядає неперевершено / The Hollywood Reporter

Однак такий тип шкіри, як у актриси, товстого шару тонального крему чи пудри не потребує. Аби випромінювати свіжість, зірці достатньо легенько пройтися по Т-зоні пензликом для макіяжу з пудрою і протягом дня не наносити косметичні засоби. Ще один із трюків сяючого погляду Мак-Адамс – прозорий гель, яким вона вранці зачісує наверх брови. Щодо волосся, то після миття акторка не сушить їх феном, а закручує в невеличкі пучки, поки воно повністю не висохне.

2. Збалансоване харчування

Деякий час, повністю відмовившись від риби та м’яса, Рейчел була вегетаріанкою. Однак згодом втомилася від такого раціону. Сьогодні ж їжа акторки збалансована, більшість її складових – овочі, фрукти і продукти з цільного борошна, які зірка купує на фермерському ринку в Лос-Анджелесі.

3. Йога та велосипед

Спорт – одна з небагатьох речей для акторки, які допомагають їй не лише підтримувати форму, а й боротися з депресією. Свого часу, коли Рейчел Мак-Адамс не діставалися провідні ролі, вона вирішила взяти річну паузу та повернутися в Канаду, щоби там переосмислити своє професійне життя.



Рейчел Мак-Адамс підтримує здоров'я активними видами спорту / The Hollywood Reporter

Саме тоді зірка екранів зайнялася йогою, заради якої щоранку прокидається о 4:30, а також відновила велопрогулянки, що ними захоплювалася в дитинстві. Як результат – постійне відчуття сили й тонусу.

Читайте також: Голлівудська акторка Рейчел МакАдамс вперше показала сина: фото

4. Щоденний заряд енергії

Як істинна канадка, Рейчел Мак-Адамс не ігнорує… кленовий сироп! Саме столову ложку цього напою вона радить приймати тим, хто відчуває нестачу енергії. Ще, за словами акторки, він допомагає не тільки захистити клітини організму від швидкого старіння і стимулювати роботу серця, а й схуднути.