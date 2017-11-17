Рейтинг Forbes: U2, Coldplay, Ширан ввійшли в трійку найбільш високооплачуваних музикантів світу

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Гурт U2
Гурт U2 / Instagram @u2

Популярне видання Forbes опублікувало рейтинг найбільш високооплачуваних музикантів світу. Ірландський гурт U2 очолив його, заробивши з червня 2017 року по червень 2018 118 мільйонів доларів.

Щорічний рейтинг опубліковано на офіційному сайті Forbes.

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Як йдеться у джерелі, гурт U2 зміг посісти перше місце завдяки успішному світового турне Joshua Tree, присвяченому до тридцятиліття однойменного альбому.

Дивіться відео виступу гурту U2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений U2 Official (@u2)

 

 

Друге місце посів не менш популярний гурт Coldplay, який заробив 115 мільйонів доларів, завдяки туру A Head Full Of Dreams.

Дивіться відео з концерту гурту Coldplay

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Coldplay (@coldplay)

 

 

Трійку замкнув сольний виконавець – британський співак Ед Ширан, який заробив 110 мільйонів доларів.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ed Sheeran (@teddysphotos)

 

 

До десятки найбільш високооплачуваних виконавців увійшли Бруно Марс (100 мільйонів), Кети Перрі (83 мільйона), Тейлор Свіфт (80 мільйонів), репер Jay-Z (76,5 мильйона), гурт Guns N' Roses (71 мільйон), Роджер Вотерс (68 мільйонів) та репер Diddy (64 мільйонів).

Нагадаємо, зірка "Теорії великого вибуху" Джим Парсонс став найбільш високооплачуваним актором за версією Forbes. За рік виконавець головної ролі Шелдона Купера у культовому серіалі заробив 26,5 мільйонів доларів.

Теги: LifeStyle Музика Рейтинги Forbes
Джерело: 24 канал
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