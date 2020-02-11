24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Рейтинг переглядів Оскара-2020 став найнижчим за всю історію премії

26 Читать новость на русском
Рейтинги Оскара різко падають / Deadline

Днями у Лос-Анджелесі відбулася найбільш очікувана церемонія нагородження сезону – Оскар-2020. Попри те, що популярність представлених фільмів, акторів та режисерів у різних номінаціях була на висоті, рейтинг переглядів самої премії був найнижчим в історії.

Про те, що рейтинги Оскара-2020 стабільно падають, а цьогоріч побили власний антирекорд, повідомляє іноземне видання The Hollywood Reporter.

Якщо ви пропустили: Переможці премії Оскар-2020: перелік

Як відомо, трансляція Оскара відбувається лише на телеканалі ABC у прямому ефірі, а також на інших =телеканалах, які придбали права на показ премії. Переглядати церемонію нагородження в інтернеті онлайн у поціновувачів кінозаходу, на жаль, немає можливості.

Так, цьогоріч офіційний транслятор Оскара, телеканал АВС, відзначився найнижчими рейтингами переглядів. Феєричне шоу, яку вдруге за останні 30 років пройшло без ведучого, привернуло увагу 23,5 мільйона глядачів з усього світу, вік яких коливався від 18 до 49 років.

Аби порівняти зацікавленість до заходу, яка різко впала, у 2019 році Оскар дивилися 29,5 мільйонів осіб, а перший найгірший результат був зафіксований у 2018 році. Тоді до церемонії нагородження була прикута увага 26,5 мільйона глядачів.

Великий піст 2020: історія та правила дотримання
сьогодні
23641
Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Оскар Оскар 2020
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 13:40 Найкращі друзі – діаманти: найдорожчі прикраси Оскара-2020
Марта Вересюк 986
сьогодні 12:44 Великий піст 2020: історія та правила дотримання
Квітослава Туз 23641
сьогодні 11:20 Міжнародний день жінок і дівчат в науці: 6 жінок-науковців, які змінили хід історії
Настя Сукач 20892
10 лютого 16:53 Місячний календар стрижок на лютий 2020: цікаві поради
Квітослава Туз 4519
10 лютого 13:59 Що подарувати дівчині на Валентина: 10 цікавих та оригінальних ідей
Юлія Турелик 814
Новини
Більше новин
Залиште відгук