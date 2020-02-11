Рейтинг переглядів Оскара-2020 став найнижчим за всю історію премії

Днями у Лос-Анджелесі відбулася найбільш очікувана церемонія нагородження сезону – Оскар-2020. Попри те, що популярність представлених фільмів, акторів та режисерів у різних номінаціях була на висоті, рейтинг переглядів самої премії був найнижчим в історії.

Про те, що рейтинги Оскара-2020 стабільно падають, а цьогоріч побили власний антирекорд, повідомляє іноземне видання The Hollywood Reporter.

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Як відомо, трансляція Оскара відбувається лише на телеканалі ABC у прямому ефірі, а також на інших =телеканалах, які придбали права на показ премії. Переглядати церемонію нагородження в інтернеті онлайн у поціновувачів кінозаходу, на жаль, немає можливості.

Так, цьогоріч офіційний транслятор Оскара, телеканал АВС, відзначився найнижчими рейтингами переглядів. Феєричне шоу, яку вдруге за останні 30 років пройшло без ведучого, привернуло увагу 23,5 мільйона глядачів з усього світу, вік яких коливався від 18 до 49 років.

Аби порівняти зацікавленість до заходу, яка різко впала, у 2019 році Оскар дивилися 29,5 мільйонів осіб, а перший найгірший результат був зафіксований у 2018 році. Тоді до церемонії нагородження була прикута увага 26,5 мільйона глядачів.