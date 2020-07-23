Захоплення автобуса із заручниками у Луцьку спричинив чималий резонанс. Престижні американські таблоїди написали про інцидент, зазначивши, що серед вимог терориста Максима Кривоша звучала стрічка "Земляни". Режисер фільму Шон Монсон вирішив прокоментувати ситуацію.

Реакція Шона Монсона на події у Луцьку

Як повідомляє Variety, автор документального фільму "Земляни" Шон Монсон засудив дії терориста Максима Кривоша. Представник Голлівуду наголосив, що його проєкт уже 15 років надихає людей до милосердя та шанобливого ставлення до інших істот. І хоч стрічка і містить сцени жорстокості, вони аж ніяк не стимулюють до терору, а навпаки – закликають до людяності.

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Ми не спонукаємо людей до терору, демонструючи жорстокість,

– наголосив Шон Монсон.

Фільм "Земляни" складається з документальних кадрів, знятих в зоомагазинах, притулках для тварин, птахофермах, місцях продажу та збору хутра і шкіри, розважальних закладах, наукових лабораторіях. Автори стрічки показують, наскільки жорстокими люди бувають до інших істот.

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"У "Землянах" не схвалюють і не виправдовують проявів терору, адже наш меседж – це співчуття до всіх живих істот. Сенс цього фільму – це глобальна бійня мільярдів беззахисних тварин, яка не тільки шкідлива для людського здоров'я, але і є першопричиною кліматичних змін. І все ж, ми не використовуємо терору, щоб звернути увагу людей на терор. Ми щиро співчуваємо всім, хто пережив це випробування і їхнім сім'ям, вдячні представникам влади, які не допустили втрати життів. Сподіваюся, ми зможемо рухатися далі без насильства щодо інших", – зазначив Шон Монсон.

Свою заяву голлівудський режисер опублікував після того, як впливові американські ЗМІ розповсюдили інформацію про збройний напад у Луцьку. Наразі автор озвучки фільму "Земляни" Хоакін Фенікс утримується від коментарів.

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