Режисер "Ірландця" Мартін Скорсезе зняв фільм про самоізоляцію через коронавірус

77-річний голлівудський режисер Мартін Скорсезе вже 28 травня випустить короткометражний фільм про COVID-19, який змусив усіх залишитись у своїх будинках на ізоляції. У стрічці режисер покаже, як змінились його стосунки з близькими, а також який вплив матиме пандемія на кіновиробництво.

Нову кінострічку режисер "Вовка з Волл-стріт", "Ірландця" та "Славних хлопців" зняв спеціально для телеканалу ВВС. Про це повідомили The Hollywood Reporter. Короткометражка вийде 28 травня в рамках заключної серії британської програми Мері Бірд (Lockdown Culture With Mary Beard) про вплив COVID-19 на світову культуру.

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Відомо, що у новому фільмі, назва якого наразі невідома, Мартін Скорсезе замислюється про вплив пандемії на його майбутню творчість в кіно та на стосунки з близькими, які суттєво змінились під час самоізоляції. Але чоловік не приховує, що вже очікує на кардинальні зміни у своєму житті.

"Я з нетерпінням чекаю наслідків цих подій", – зазначив режисер. Окрім Скорсезе, у фільмі з'явиться режисер Лі Деніелс, який переконаний, що карантин у Голлівуді допоможе кінотворцям проявити себе із зовсім іншого боку.