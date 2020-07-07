У кожного режисера є особливий підхід до створення стрічок. Так, знаменитий Крістофер Нолан не встановлює на знімальному майданчику крісла для відпочинку. Таке зізнання від акторки Енн Гетевей приголомшило мережу, а дотепні користувачі твіттеру одразу ж створили серію мемів на цю тему.

Що розповіла Енн Гетевей про Крістофера Нолана

Голлівудська красуня стала однією із запрошених гостей журналу Variety. Енн Гетевей зізналась, що мала честь працювати з багатьма режисерами. Однак творчий підхід Крістофера Нолана, без сумніву, точно запам'ятається акторці. З ним зірка стикнулась на зйомках фільмів "Інтерстеллар" і "Темний лицар повертається".

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За словами Енн Гетевей, режисер забороняє підлеглим брати на знімальний майданчик мобільні телефони. Така практика є не тільки в Крістофера Нолана, адже представники Голлівуду завжди переживають, аби не було витоку інформації про сюжет їхніх новинок. Окрім цього, мобільні телефони можуть відволікати від роботи, що також шкодить процесу зйомок.

Та ще однією особливістю роботи з Крістофером Ноланом є відсутність крісел на майданчиках. Енн Гетевей пояснила, що режисер завжди посилено працює та намагається не порушити терміну здачі проєкту. А крісла, на його думку, заважають підлеглим зосередитись на роботі, адже на них завжди захочеться сісти і перепочити.

"Він не дозволяє крісла, і його логіка така: якщо є стільці, люди будуть сидіти, а якщо вони сидять, вони не працюють. У нього є неймовірні фільми з точки зору розмаху та амбіцій, технічного ефекту та емоцій. Він завжди працює за графіком і дотримується бюджету", – поділилась Енн Гетевей.

Курйозна реакція соцмереж

Та користувачі мережі сприйняли цю інформацію з гумором. У твіттері з'явилось чимало мемів з кадрами із фільмів Крістофера Нолана. Люди не втримались від жартів та уявили, як актори працюють з режисером без крісел та як він реагує, коли стілець таки принесуть на зйомки.

Тепер ми знаємо, чому Бетмен так бив Джокера, – написав один користувачів мережі.

So Christopher Nolan hates when people sit, so now we know why he had Batman beat the shit out of Joker in the interrogation scene. pic.twitter.com/3dYFOc6ZjJ — Abhinav (@abhinavno) June 30, 2020

rt to scare christopher nolan pic.twitter.com/ulRtf7ix26 — taran // BLM // ACAB (@thebatman_2021) June 29, 2020

Matthew McConaughey crying in Interstellar scenes where Chistopher Nolan finally let him sit on a chair. pic.twitter.com/UB0prD5HEL — Walt (@UberKryptonian) June 30, 2020

The true villain of Christopher Nolan's new film "Tenet." pic.twitter.com/DWgwuZy0ss — Joseph Badih (@chaospinger) June 29, 2020

I thought people were exaggerating about the Christopher Nolan story. But then I went back to look at his films... and seriously. The dude has no chairs on set. pic.twitter.com/pGJuPX2pa1 — Matt Arnold (@mattLarnold) June 30, 2020

When Christopher Nolan is in charge of setting up musical chairs pic.twitter.com/5gXv2Sprsp — World B Expensive (@WorldBExpensive) June 29, 2020