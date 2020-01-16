Режисер "Аквамена" створить серіал за мотивами популярного фільму

Австралійський кінорежисер Джеймс Ван, який працював над однією з найпопулярніших стрічок DC "Акваменом", готовий приступити до продовження франшизи. 42-річний кінотворець планує зняти мінісеріал, в основу якого ляжуть події з культової стрічки.

Про це повідомляється на сайті видання The Hollywood Reporter.

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Анімаційний мінісеріал про Аквамена буде створений для стрімінгового сервісу HBO Max. Майбутній проєкт вже навіть отримав офіційну назву. Вона звучатиме так – "Аквамен: Король Атлантиди". Над серіалом працюватиме студія Warner Bros. Animation.

В центрі сюжету постане Артур, а протягом кількох епізодів глядачі дізнаються, як їхній улюбленець вперше отримав трон, а також за яких умов зрозумів, що бути правителем могутнього світу – тягар і велика відповідальність. Тим паче, якщо його брат не допомагатиме йому, а захоче захопити владу. Щоб розв'язати всі проблеми Артуру доведеться просити допомоги у вірних соратників – наставника Вулко та коханої Мери.

Нагадаємо, фільм "Аквамен" вийшов на великий екран у 2018 році. Прем'єра отримала феєричний успіх і стала першою стрічкою з сучасного кіновсесвіту DC, яка зібрала понад один мільярд доларів. Продовження легендарної історії Артура-Аквамена фанати зможуть побачити аж у 2022 році. Однак Джейсон Момоа відмовився зіграти головну роль у сиквелі фільму. Щодо акторського складу мінісеріалу також нічого не відомо.

"Аквамен": трейлер українською дивитися онлайн