Режисер "Богемної рапсодії" Брайан Сінгер гостро прокоментував секс-скандал

Західні ЗМІ вибухнули новиною: режисера "Богемної рапсодії" Брайана Сінгера звинуватили у розбещуванні неповнолітніх хлопчиків. Чоловік вирішив не зволікати та погасити резонансні заяви.

На секс-скандал відповіли представники Брайана Сінгера, повідомляє Deadline. За їхніми словами, журналіст The Atlantic, який опублікував скандальний матеріал, є гомофобом та вже понад 20 років одержимий режисером.

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Минулого разу репортер, ім'я якого не називають, хотів опублікувати резонансну статтю про Брайана Сінгера у 1997 році. Однак у журналі Esquire після перевірки фактів вирішили не публікувати матеріал. Редактори посилались на відсутність надійних джерел, що завадило їм розмістити новину.

Окрім цього, представники Брайана Сінгери не дивуються, що скандальна історія тільки зараз виринула у ЗМІ. Вони стверджують, що успіх фільму "Богемна рапсодія" став каталізатором для секс-скандалу.

Історія перенасичена фіктивними судовими позовами від зневажених людей, які готові брехати за гроші або ж крихту слави. І не дивно, що "Богемна рапсодія", яка номінована на нагороди, є фоном для цього гомофобного скандалу. Це зручно було скористатись успіхом кінострічки,

– заявили представники Брайана Сінгера.

Водночас у заяві зазначили, що журнал The Atlantic, який опублікував новину про секс-скандал, "опустився до низького рівня журналістської чесності".

У чому звинуватили Брайана Сінгера?

Одразу четверо чоловіків зробили несподівану та резонансну заяву. Вони звинуватили режисера "Богемної рапсодії" Брайана Сінгера у сексуальному насиллі. Зокрема, чоловіки зізнались, що стали жертвами розбещування.

Ймовірні жертви хтивого режисера заявили, що співпрацювали з Брайаном Сінгером. Одного з авторів заяви він зґвалтував у гримерці під час зйомок фільму "Здібний учень". Тоді хлопцю було всього 13 років. Інша жертва секс-насилля зізнався, що мав оральний секс із режисером у віці 17 – 18 років. Окрім цього, ще двоє чоловік переконують: Брайан Сінгер примусив їх до інтиму, коли їм було 15 і 17.

Після оприлюднення резонансних заяв режисер "Богемної рапсодії" звернувся до адвокатів. Він не вперше потрапляє до подібних новин, тому юристи вже мають досвід у таких інцидентах.