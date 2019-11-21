Режисер фільму "Додому" Наріман Алієв емоційно висловився про депортованих на Донбас рідних
Український режисер кримськотатарського походження повнометражного українського художнього фільму "Додому" Наріман Алієв емоційно розповів про депортованих рідних на Донбас.
Про це йдеться в екслюзивному інтерв'ю для 24 каналу.
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Покоління батьків режисера постраждало від депортації: вже у зрілому віці вони повертались на свою землю, відбудовували доми, робили кар'єри: "Кожна кримська родина була депортована. Ви не знайдете жодної сім'ї, яка не постраждала і лишилась в Криму. Депортували в Кавказ, Середню Азію, Сибір. Уже через 15 років, коли зняли комендантську годину, то люди шукали свої сім'ї та намагались об'єднуватись, відтак основний осередок був в Узбекистані..."
Наріман Алієв зізнався, що депортація зачепила і його родину.
У мене є родичі, які живуть на Донеччині. Невеликий осередок кримських татар депортували туди. Цікаво, що вони на сході України якісніше зберегли свою ідентичність. Бо, наприклад, в Узбекистані також побутує тюркська мова, вони також мусульмани, тому без запозичень та інтерпретації мови і традицій не обійшлося. А на Донеччині мої родичі краще зберегли кримськотатарську мову, її діалекти і традиції нашого народу,
– поділився режисер.
Наразі 300 тисяч кримських татар проживають в Криму. У найбільш обговорюваному нині українського кіно "Додому" показано породжений депортацією та гоніннями страх асимілюватись і звідси бажання зберегти консервативні устої. Режисер фільму розповів, наскільки сильний нині страх асиміляції у кримських татар.
"Це було завжди, бо ми маленька нація, яка постійно під загрозою асимілювання. І втрата цієї ідентичності – це втрата самих себе. Фільм "Додому" не про конфлікт кримських татар та українців, а про певне непорозуміння, відсутність інформації і наявність стереотипів щодо кримських татар. У фільмі немає антагоністів – поганих чи хороших, є просто люди які намагаються діяти відповідно до своїх переконань та інтересів. А чому так діють? Справа в соціальному бекграунді, вихованні та інформації, яка їх оточує. Я це проговорюю, але не намагаюсь сказати, що хтось у цій ситуації хороший чи поганий", – наголосив режисер.
Про що фільм "Додому"?
У кримського татарина Мустафи помирає його первісток, Назім. Батько приїжджає до Києва, куди його два сини поїхали після анексії Криму. Все для того, щоб повернути молодшого сина Аліма додому, а старшого забрати з моргу та поховати на батьківщині в Криму згідно з мусульманськими традиціями. Але дорога додому виявилась нелегкою і повною перешкод.
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Фільм "Додому" – повнометражний фільм кримськотатарського режисера Нарімана Алієва з кримськими татарами Ахтемом Сеітаблаєвим та Ремзі Біляловим у головних ролях.
Фільм "Додому" дивитись трейлер фільму онлайн
Прем'єра кіно відбулась у травні цього року на 72-му Каннському кінофестивалі у конкурсній програмі "Особливий погляд". Стрічка вже була показана у 14 країнах та виборола низку нагород в Європі, а також побореться за місце у номінації "Міжнародний повнометражний фільм" кінопремії "Оскар" та у категорії "Фільм іноземною мовою" кінопремії "Золотий глобус".
Додамо, що всеукраїнський прокат фільму триває. Квитки й сеанси за лінком.