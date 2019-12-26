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Режисер фільму "Сирота Бруклін" виступить перед судом через пожежу на зйомках: подробиці

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Едвард Нортон / Deadline

50-річний американський кінотворець Едвард Нортон постане перед судом через смертельну пожежу, яка здійнялася під час зйомок його фільму "Сирота Бруклін". Трагедія, у якій загинував пожежник, сталася у березні 2018 року.

Однак справа обговорюватиметься лише у наступному році. Як повідомляє видання Deadline, судове засідання, під час якого Едвард Нортон дасть свої свідчення, відбудеться 20 лютого 2020 року.

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Як відомо, смертельна пожежа трапилася на зйомках фільму "Сирота Бруклін" у березні 2018 року, в процесі гасіння якої загинув пожежник Майкл Девідсон. Його вдова подала до суду на власника будівлі, а також на компанію Class 5, Inc. До жінки приєднався також орендар приміщення, яке зайнялося.

У джерелі зазначається, що Едвард Нортон був першим, хто помітив, що під час зйомок однієї зі сцен в підвалі будинку підозріло задимлено. У той момент, коли пожежа здійнялася, в приміщенні нікого не було, однак вогонь швидко поширився, через що один із рятувальників загинув одразу на місці.

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Втрати
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