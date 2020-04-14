Режисер Кевін Сміт заявив, що Гарві Вайнштейн досі не розплатився з ним за фільм "Клерки"

Американський режисер та актор Кевін Сміт днями розповів, що скандальний голлівудський продюсер Гарві Вайнштейн досі не виплатив йому всього прибутку за дебютну стрічку "Клерки", прем'єра якої відбулася ще в 1994 році.

Голлівуд – це не лише місце розкоші для багатьох знаменитостей, а й бізнес, у якому не завжди діють чесні правила. Так, знаменитий продюсер Гарві Вайнштейн, якого засудили до 23 років в'язниці за сексуальні домагання, досі не розплатився зі своїм колегою Кевіном Смітом за фільм "Клерки", який презентували 26 років тому.

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"Клерки" – це чорно-біла стрічка, яка стала дебютом для Сміла у ролі режисера. В інтерв'ю виданню Variety він розповів, що продав фільм Граві та компанії Maramax за 227 тисяч доларів. "Клерки" стали культовим фільмом і збагатили Вайнштейна на мільйони доларів, проте той заплатив Сміту лише через сім років і, як виявилося, не всю суму.

Ось що я знаю. Вони купили "Клерків" за 227 тисяч доларів. Фільм вийшов і заробив 3 мільйони доларів в кінотеатрах і так далі. Нам знадобилося сім років, щоб отримати хоч якийсь прибуток з цього фільму. Всі ці сім років вони казали: "Ні, фільм все ще не приносить грошей". Ми питали у них: "Як так?" І тільки потім щост сталося,

– поділився Сміт.

Кевін зізнався, що гроші ніколи не було для нього мотиватором і він лише хотів отримати належну винагороду за свою працю. Проте каже, що цей бізнес полягає в тому, що кожен хоче зберегти стільки грошей, скільки може. Через декілька років він все-таки отримав кошти за фільм, проте частину суми Вайнштейн так і не виплатив.

"Клерки" – трейлер фільму: дивіться відео онлайн

Додамо, наразі голлівудський продюсер Гарві Вайнштейн перебуває у в'язниці. Його визнали винним у згвалтуванні акторки Джессіки Манн тав примусовому оральному сексі з колишньою асистенткою Project Runway Мімі Хейлі, який відбувся в 2006 році. Гарві засудили до 23 років ув'язнення. Покарання він відбуває на острові Рікерс, як найбільша в'язниця у світі.Саме там він інфікувався новим коронавірусом COVID-19 та вилікувався завдяки двотижневому карантинному режимові.