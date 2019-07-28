Режисер "Короля Лева" показав приховану "справжню" сцену, зняту в Африці
Режисер нового анімаційного фільму від студії Disney "Король Лев" Джон Фавро зізнався, що сховав у картині одну сцену, яка є справжньою.
Про це режисер "Короля Лева" повідомив на своїй сторінці в Twitter. Як відомо, у новому мультфільмі творці комбінували CGI-графіку з "живими" кадрами.
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Однак у фільмі є фотознімок, який не був створений за допомогою комп'ютера і лише він є одним "справжнім" зі всіх створених художниками та аніматорами сцен.
Йдеться про схід сонця над африканською саваною у вступних кадрах кінострічки. Як додав Фавро, "це єдиний реальний кадр" в стрічці.
Це єдина справжня сцена в "Королі Леві". Я сховав кадр, який ми насправді зробили в Африці, щоб подивитися, чи помітить це хто-небудь,
– заявив режисер.
Справжній кадр у стрічці "Король Лев" / Twitter / @Jon_Favreau
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