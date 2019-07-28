Режисер "Короля Лева" показав приховану "справжню" сцену, зняту в Африці

Режисер нового анімаційного фільму від студії Disney "Король Лев" Джон Фавро зізнався, що сховав у картині одну сцену, яка є справжньою.

Про це режисер "Короля Лева" повідомив на своїй сторінці в Twitter. Як відомо, у новому мультфільмі творці комбінували CGI-графіку з "живими" кадрами.

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Однак у фільмі є фотознімок, який не був створений за допомогою комп'ютера і лише він є одним "справжнім" зі всіх створених художниками та аніматорами сцен.

Йдеться про схід сонця над африканською саваною у вступних кадрах кінострічки. Як додав Фавро, "це єдиний реальний кадр" в стрічці.

Це єдина справжня сцена в "Королі Леві". Я сховав кадр, який ми насправді зробили в Африці, щоб подивитися, чи помітить це хто-небудь,

– заявив режисер.



Справжній кадр у стрічці "Король Лев" / Twitter / @Jon_Favreau

This is the only real shot in #TheLionKing. There are 1490 rendered shots created by animators and CG artists. I slipped in one single shot that we actually photographed in Africa to see if anyone would notice. It is the first shot of the movie that begins The Circle of Life. pic.twitter.com/CO0spSyCv4 — Jon Favreau (@Jon_Favreau) 26 липня 2019 р.

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