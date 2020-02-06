Режисер "Людини-павука" Сем Реймі повертається до Marvel: що планує зняти кінотворець

Американський кінорежисер і продюсер Сем Реймі хоче повернутися до співпраці з Marvel і навіть точно знає, який фільм хоче знімати. Кінотворець може працювати над "Докторем Стренджем 2".

Як відомо, фільм "Доктор Стрендж" продовжує історію команди "Месників", тому роль цього фільму у кіновсесвіті Marvel насправді важлива. Це розуміють і представники компанії, і режисер Сем Реймі, який, як пише The Hollywood Reporter, веде переговори про свою участь у створенні другої частини.

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Нагадаємо, що в січні цього року затверджений режисер Скотт Дерріксон, який знімав перший фільм, покинув пост. Поки що творці не розголошують деталей зйомок сиквела, однак відомо, що Бенедикт Камбербетч знову зіграє доктора Стівена Стренджа.

У джереді зазначається, що, за чутками, друга частина буде пов'язана зі серіалом "ВандаВіжн", адже пізніше Багряна відьма стане однією з головних героїнь.

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Що цікаво, "Доктор Стрендж" вже має дату прем'єри. Реліз фільму запланований на 7 травня 2021 року. Зйомки ж розпочнуться в травні цього року.

Також варто нагадати, що трилогія "Людина-павук", над якою працював Сем Реймі зібрала в прокаті понад 2,5 мільярда доларів. Такий касовий збір встановив кілька рекордів у часи релізу.