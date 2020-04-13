Режисер нового "Бетмена" відкрив кілька деталей супергеройського фільму

Через пандемію коронавірусу зйомки нового фільму "Бетмен" зупинили. Однак режисер кінострічки не припиняє підігрівати цікавість любителів коміксів DC до новинки кіно.

Як Метт Рівз розповів журналістам Deadline, зйомки "Бетмена" відновлять одразу після того, як пандемія коронавірусу не загрожуватиме життю знімальної групи. Та наразі робота над створенням кінострічки триває. Автори проєкту встигли відзняти четверту частину сцен та на карантині ретельно вивчають отриманий матеріал і монтують його.

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Режисер фільму досі не розкриває всіх деталей сюжету, однак все ж видав кілька деталей під час спілкування з журналістами. Метт Рівз розповів, що це буде більше детективна історія, віддалена від типових фільмів DC. Автори нового "Бетмена" хочуть розкрити походження Брюса Вейна та його становлення як супергероя.

"У мене пішло два роки на цю історію. Вона загадкова, дуже продумана мною і колегами. Сюжет вже не зміниться, а ось тон розповіді – можливо. Річ у тому, що фільм настільки масштабний, що при його створенні з'являються нові ідеї розвитку тих чи інших сцен", – поділився Метт Рівз.

Вперше знаменитого Бетмена зіграє зірка "Сутінок" Роберт Паттінсон. Наскільки переконливо актор зіграв у фільмі, глядачі побачать у червні 2021 року. Наразі у мережі є перші офіційні кадри з Робертом Паттінсоном, які вже підкорили кіноманів.

Захопливий тизер до фільму "Бетмен": дивіться відео

Дивіться перший офіційний тизер до фільму "Бетмен": відео