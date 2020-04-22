Режисер популярного в Україні фільму "Мої думки тихі" Антоніо Лукіч отримав Золоту Дзиґу

Молодий український режисер Антоніо Лукіч отримав першу нагороду від кінопремії "Золота Дзиґа" у номінації "Відкриття року". Імена інших переможців премії стануть відомі 3 травня.

Про присвоєння нагороди 28-річному режисеру Антініо Лукічу стало відомо 22 квітня на фейсбук-сторінці "Української Кіноакадемії". Нагороду у такій номінації в "Золотій Дзизі" вручають вперше.

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Якщо нагороди за кращі фільми та сценарії теоретично попереду в кожного режисера, адже їх отримати можна і третім фільмом, і шостим – то нагороду "Відкриття року" отримуєш лише один раз, за свій дебют. І я, звісно, цьому дуже тішуся і радію. І всім дякую. Ця статуетка завжди нагадуватиме про складні та веселі часи молодості, перші помилки та здобутки у професії,

– поділився лауреат премії Антоніо Лукіч.

Фільм "Мої думки тихі" (2019), режисером якого він став, розповідає про складні стосунки між матір'ю (Ірма Вітовська) та її сином (Андрій Лідаговський). Кінострічка отримала спеціальний приз журі на кінофестивалі у Карлових Варах та Гран-Прі Національного конкурсу, і приз ФІПРЕССІ Одеського міжнародного кінофестивалю 2019. Чимало українців позитивно відгукувались про фільм, через що прокат навіть було продовжено на деякий час у кінотеатрах. Завдяки глядацькому попиту, кінокартина стала успішною – при витрачених на зйомки 9,2 мільйонах гривень, касові збори у кінотеатрах склали 9,4 мільйона гривень.

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Імена інших лауреатів Четвертої Національної кінопремії "Золота Дзиґа" стануть відомі 3 травня. Вперше церемонія вручення пройде в онлайн-форматі. Тут ви можете дізнатись імена усіх номінантів.