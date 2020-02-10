Режисер Спайк Лі віддав шану загиблому Кобі Браянту на червоній доріжці Оскара

Американський кінорежисер, який у 2019 році досяг грандіозного успіху завдяки власній кінострічці "Чорний куклукскланівець", прибув на червону доріжку Оскара-2020. Спайк Лі з'явився на події у символічному образі.

62-річний кінорежисер з'явився на Оскарі-2020 разом зі своєю дружиною – продюсеркою Тонею Льюїс Лі. Для спільного виходу жінка обрала лаконічну білу сукню в підлогу зі сріблясто-блакитними сережками, в той час як її чоловік приємно вразив усіх присутніх.

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Спайк Лі і Тоня Льюїс Лі на червоній доріжці Оскара-2020 / Getty Images

На Спайку Лі був класичний костюм фіолетового кольору з жовтим окантуванням і кепі в тон до образу. Втім, чітко окреслені цифри на лацканах режисерах привернули увагу усіх – цифри "2" і "4" символізували порядковий номер загиблого в авіакатастрофі баскетболіста Кобі Браянта. Для червоної доріжки Спайк Лі також обрав оранжево-зелені кросівки Nike, фірму яких носив Кобі Браянт як для матчів, так і для повсякдення.

Spike Lee pays tribute to Kobe Bryant with his #Oscars red carpet look https://t.co/BYOjau0Mir pic.twitter.com/PQ1xxI1kzY — The Hollywood Reporter (@THR) February 9, 2020

Що відомо про смерть Кобі Браянта?Трагедія сталась у переддень Греммі, 26 січня. Приватний гвинтокрил, який належав 41-річному баскетболісту Кобі Браянту, впав внаслідок авіакатастрофи. Наразі причини з'ясовуються, а у ЗМІ дізнались, що падіння гелікоптера сталось за 25 хвилин після зльоту. Гвинтокрил набрав висоту 500 метрів, коли з ним втратили зв'язок авіадиспетчери. На час катастрофи на борту перебували 9 осіб, серед яких – сам баскетболіст та його 13-річна донька Джіанна. Всі вони загинули.