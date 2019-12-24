Режисер "Вартових галактик" Джеймс Ганн натякнув, коли чекати третю частину

Один із найпопулярніших американських режисерів і сценаристів Джеймс Ганн потішив фанатів несподіваною новиною. Творець франшизи "Вартові галактики" сказав, коли розпочнуться зйомки третьої частини.

На своїй сторінці в інстаграмі Джеймс Ганн опублікував новий допис, для якого зробив фото іграшці Драксу. Таким чином він вкотре розбурхав інтерес фанатів, які вже понад 2 роки чекають на продовження фільму.

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Прихильники засипали режисера питаннями про випуск третьої частини, на один із яких Джеймс Ганн несподівано відповів. За його словами, зйомки "Вартових галактик 3" точно не розпочнуться у наступному році.

Відповідно, прем'єру слід очікувати не швидше, ніж у 2022 чи навіть 2023 році, оскільки знімальний процес може тривати більше, ніж рік.

Що таке "Варто галактики"? "Вартові галактики" – це художні фільми, в основу яких лягли однойменні комікси всесвіту Marvel. Над двома частинами, які вийшли у 2014 та 2017 роках, працював Джеймс Ганн. Після виходу другої частини команда творців вирішила взяти паузу і продовжити франшизу не швидше, ніж через 5 років.

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