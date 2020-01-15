Режисер "Відьмака" поділився процесом пошуку нових локацій для зйомок 2 сезону

Після феєричної прем'єри першого сезону серіалу "Відьмак" творці стрічки взялися за розробку наступних епізодів. Так, наразі режисер Стівен Сурик в пошуках нових приголомшливих локацій.

Процесом пошуку та дослідження нових неймовірних місць, де можна було б зняти кілька сцен для 2 сезону "Відьмака", режисер серіалу ділиться на своїй сторінці в інстаграмі.

Цікаво! Серіал "Відьмак" став найбільш затребуваним серіалом у США

Наразі Стівен Сурик перебуває у Шотландії на острові Скай. Нагадаємо, напередодні ми писали про старт зйомок 2 сезону, коли очікувати прем'єру та про ймовірні локації фільмування.

Так, режисер "Відьмака" поділився світлинами приголомшливо красивого острова зі своїми прихильниками. Як відомо, зйомки 1 сезону в основному проходили в Угорщині, а над постпродукцією працювали у Лондоні. Тому для 2 сезону творці стрічки вирішили забезпечити головним героям більше проведеного часу на рідній землі, через що розглядають острів Скай, як одну з головних локацій.