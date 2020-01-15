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Режисер "Відьмака" поділився процесом пошуку нових локацій для зйомок 2 сезону

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Кадр з "Відьмака" / IMDb

Після феєричної прем'єри першого сезону серіалу "Відьмак" творці стрічки взялися за розробку наступних епізодів. Так, наразі режисер Стівен Сурик в пошуках нових приголомшливих локацій.

Процесом пошуку та дослідження нових неймовірних місць, де можна було б зняти кілька сцен для 2 сезону "Відьмака", режисер серіалу ділиться на своїй сторінці в інстаграмі.

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Наразі Стівен Сурик перебуває у Шотландії на острові Скай. Нагадаємо, напередодні ми писали про старт зйомок 2 сезону, коли очікувати прем'єру та про ймовірні локації фільмування.

Так, режисер "Відьмака" поділився світлинами приголомшливо красивого острова зі своїми прихильниками. Як відомо, зйомки 1 сезону в основному проходили в Угорщині, а над постпродукцією працювали у Лондоні. Тому для 2 сезону творці стрічки вирішили забезпечити головним героям більше проведеного часу на рідній землі, через що розглядають острів Скай, як одну з головних локацій.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Stephen Surjik (@barkingdog45)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Stephen Surjik (@barkingdog45)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Stephen Surjik (@barkingdog45)

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Серіал "Відьмак"
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