Режисера скандального фільму про Майкла Джексона притягнуть до суду

Нашуміла кінострічка про, начебто, сексуальні домагання та педофілію Майкла Джексона спровокувала чимало дискусій у соціальних мережах та Голлівуді. Але не всі вірять достовірності наведених фактів у фільмі, через що режисеру Дену Ріду може загрожувати судовий позов.

Про такий розвиток подій поділився співвиконавець поп-короля Джон Бранка, який публічно про це заявив на одній з нещодавніх подій. Він і двоє інших членів юридичної команди Джексона взяли участь в панельній дискусії "Суд над ЗМІ: винен до невинності" в Інституті політики Гарварда. Саме там обговорювався фільм "Залишаючи Неверленд" (Leaving Neverland) про Майкла Джексона, передає Billboard.

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"Ці люди вигадали цю чортову історію, бо хотіли грошей, і ми це так не залишимо", – пояснив свою позицію Джон Бранка.

Чоловік додав, що скандальний фільм знімався потай від родичі та колег Майкла Джексона, через що не було подано іншої сторони скандалу і можливого спростування інформації. Щодо американського телеканалу HBO, який зняв фільм, то судовий позов проти нього вже почався у лютому цього року.

Залишаючи Неверленд 2019: дивитись трейлер фільму онлайн

Що відомо про скандальну кінострічку "Залишаючи Неверленд"?Прем'єра фільму "Залишаючи Неверленд" у США відбулась ще в кінці січня 2019 року. Перед виходом стрічки родичі Майкла Джексона заперечували усі факти документального фільму, називаючи їх неправдивими.



У самому ж фільмі американського каналу HBO розповідається про двох чоловіків – 41-річного Уейда Робсона і 37-річного Джеймса Сейфчака, які звинувачують Майкла Джексона в педофілії. За їхніми словами, сексуальне насильство зі сторони співака відбувалось багато років тому, коли вони були маленькими. На той час їм було по 10 і 7 років відповідно.



Проте чималий резонанс фільму не минув без сліду. У Лондоні вже знесли скульптуру Майкла Джексона, а компанія ВВС припинила запускати в ефір свого радіо пісні легендарного артиста. Своєрідний бойкот продовжили творці мультсеріалу "Сімпсони" та репер Дрейк, а також радіостанції у Канаді та Новій Зеландії.