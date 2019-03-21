Режисерка фільму "Леді-Птаха" Грета Гервіг народила первістка

35-річна американська режисерка і письменниця Грета Гервіг та її 49-річний чоловік Ноа Баумбах стали батьками. У зіркової пари народився хлопчик.

Папараці помітили новоспечених батьків під час пргулянки по Манхеттену в Нью-Йорку напередодні. Інформацію щодо народження первістка підтвердили офіційні представники зірок для видання People напередодні, 20 березня.

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Як повідомляє джерело, закохані мило бесідували і насолоджувалися свіжим повітрям. Оскільки на вулиці було прохолодно, на дитячому візку була сіро-біла ковдра. Для 35-річної Грети Гервіг син став первістком, а от для 49-річного Ноа Баумбаха – другою дитиною. Чоловік виховує 9-рінчого сина від першого шлюбу.

Що відомо про роман Грети Гервіг і Ноа Баумбаха?Зірки познайомилися у 2010 році на зйомках фільму "Ґрінберґ". Грета Гервіг зіграла одну з головних ролей у кінокартині, а Ноа Баумбах зайняв режисерське крісло. У зірок одразу закрутився роман, однак їм вдалося зберегти свої відносини у таємниці. У 2011 році пара одружилася.