Режисерка фільму "Ціна правди": Робота над стрічкою мене розлютила

З 28 листопада всеукраїнський прокат виходить історична стрічка про Голодомор "Ціна правди". Її режисерку Аґнешки Голланд Володимир Зеленський нагородив орденом княгині Ольги. Чому фільм вартий уваги кожного – читайте далі.

Про що фільм "Ціна правди"

28-річний валійський журналіст Гарет Джонс хитрощами потрапляє до Радянського Союзу як представник британського політика Лойда Джорджа. Він хоче запитати особисто у Сталіна, звідки Союз бере гроші.

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Гарету показують розкішне життя у Москві, та журналіст розуміє – усе це фарс. І вирушає до Харкова ніби-то подивитись на нові заводи. До кінцевої станції не доїжджає. Джонс сходить з потягу і те, що він бачить у селах на Харківщині згодом жахає увесь світ.



Гарет Джонс потрапив до Харкова

Він не просто першим заявив про голод в Україні, а й першим розповів правду, що цей голод – штучний. Заголовки в газетах наробили галасу. Та правда ця виявилась не потрібною. Проросійські симпатики звинуватили Джонса у перебільшуванні. Це похитнуло його репутацію.

Дивіться трейлер до фільму "Ціна правди":

Як відбувались зйомки фільму

Над фільмом працювали три країни: Польща, Україна та Велика Британія.



Зйомки фільму "Ціна правди"



Джеймс Нортон​ у ролі Гарета Джонса

Головного героя зіграв британський актор Джеймс Нортон. Розповів, що до роботи над стрічкою про голод в Україні знав небагато. Та під час зйомок пропустив цю історію крізь себе. Переконаний, що кіно – це один з кращих інструментів донести такі великі історії до широкого загалу.

"Я втілював шлях Гарета. Він доводить, що залишились люди, готові пожертвувати собою заради великої мети. Я сподіваюсь, що цей фільм заохотить майбутні покоління бути як Гарет. Можливо багато молодих журналістів до цього прийдуть", – сказав британський актор Джеймс Нортон.



Джеймс Нортон

Чому варто переглянути фільм

Режисерка фільму Аґнєшка Голланд під час презентації у Києві розповіла, що після того, як прочитала сценарій зрозуміла, цю історію світ має знати. Адже і зараз людство бореться з брехнею і пропагандою. А наслідки Голодомору Україна відчуває і досі.

"У ХХ столітті людство показало себе з найгіршого боку, і нам варто повчитися з цього досвіду, щоб його не повторювати. Але, на жаль, я бачу, що ми навряд чи почерпнули з історії те, що мали б почерпнути", – сказала режисерка фільму "Ціна правди" Аґнєшка Голланд.



Аґнєшка Голланд

Правда, за яку так боровся Джонс, врешті перестала бути таємницею. Та журналіст здобув визнання через багато років після смерті.

Робота над цим фільмом мене розлютила, тому що те, що відбулося тоді, не можна пробачити, і не можливо сприйняти. Я з цим миритися не збираюся,

– наголосила режисерка.

Стрічку про відважного Джонса, який першим розповів світу про голод в Україні та злочини Сталіна побачать у 30 країнах світу. В українських кінотеатрах прокат стартує вже 28 листопада.