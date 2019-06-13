Резонансний секс-скандал: режисер "Богемної рапсодії" Браян Сінгер хоче заплатити жертвам

Один із популярних голлівудських режисерів Браян Сінгер, який отримав чималу популярність завдяки оскароносному фільму "Богемна рапсодія", потрапив до гучного секс-скандалу. Його звинувачують у розбещуванні неповнолітніх хлопчиків. Після резонансу у світі Браян Сінгер хоче якомога швидше закрити судову справу, заплативши жертвам гроші.

Як повідомляє The Hollywood Reporter, Браян Сінгер погодився виплатити 150 тисяч доларів одному з позивачів. Режисер і досі не визнає своєї провини, однак прагне завершити дороговартісну судову тяганину.

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Окрім цього, адвокат голлівудської зірки назвав ім'я чоловіка, який отримає відкупні. Це Сезар Санчес-Гузман, який заявив, що у 2003 році Сінгер зґвалтував його під час вечірки на яхті. Тоді йому було 17 років.

Що відомо про секс-скандал за участю Браяна Сінгера

Наприкінці січня 2019 року всі західні ЗМІ вибухнули новиною: одразу 4 чоловіків звинуватили режисера фільму "Богемна рапсодія" Браяна Сінгера у сексуальних домаганнях. Стаття з'явилась у виданні The Atlantic та одразу ж стала сенсацією. У матеріалі йшлося, що 53-річний режисер розбещував неповнолітніх хлопчиків віком від 13 до 17 років.

Такі резонансні звинувачення обурили мережу та весь Голлівуд. Режисера відсторонили від зйомок "Богемної рапсодії", а фільм дознімав Декстер Флетчер. Представники Браяна Сінгера одразу ж взялись спростовувати скандальну інформацію, яка ледь не знищила кар'єру режисера. За їхніми словами, журналіст, який розмістив статтю у виданні The Atlantic, є гомофобом та одержимий Браяном Сінгером. Він прагнув опублікувати матеріал ще у 1997 році, однак редактори Esquire не подали його через брак надійних джерел. Окрім цього, у відповіді йшлося, що ймовірні жертви Браяна Сінгера – це зневірені люди, які за гроші та хвилину слави ладні брехати.

Режисер "Богемної рапсодії" звернувся до адвокатів. Браян Сінгер і досі спростовує всі заяви та відмовляється публічно вступати в дискусію з ймовірними жертвами.