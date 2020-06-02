Співачка Ріанна стрімкими темпами розвиває свій дизайнерський бренд спідньої білизни Savage X Fenty. І вироби артистки мають шалений успіх. Можливо, через те, що сама Ріанна їх і рекламує. Днями зірка презентувала чергові знімки, які розбурхали мережу.

В інстаграмі вона поділилась кадрами нової рекламної кампанії, яка відзначилась спекотністю. Ріанна позувала на фоні пальм, демонструючи мереживний комплект білизни, який підкреслив її апетитні форми. Артистка презентувала одразу кілька сексуальних фото, на яких можна було помилуватись її тілом та лаймовою новинкою бренду.

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Свій сексуальний образ Ріанна доповнила розплетеним хвилястим волоссям та макіяжем. Артистка підібрала коричневі тіні і помаду, які навесні з'явились у її косметичній лінії Fenty Beauty.



Сексуальна Ріанна / Фото Instagram / @savagexfenty



Співачка Ріанна в білизні / Фото Instagram / @savagexfenty



Провокативні знімки Ріанни / Фото Instagram / @savagexfenty



Ріанна у новинці свого бренду / Фото Instagram / @savagexfenty



Ріанна в мереживному комплекті / Фото Instagram / @savagexfenty

Цікаво, що комплект мереживної білизни, в якому позувала Ріанна, одразу ж зник з продажу. Все тому, що наразі в США тривають масові мітинги Black Out Tuesday проти свавілля поліції та расової дискримінації. Тисячі людей вийшли на вулиці своїх міст в пам'ять про померлого Джорджа Флойда, а мережу охопили заклики до змін. Долучилась до протестів і Ріанна.

"Ми не мовчимо і не стоїмо осторонь проблеми. Боротьба з расовою нерівністю, несправедливістю і відвертим расизмом не обмежується пожертвами і словами в знак підтримки. Ми з гордістю беремо участь в #BlackoutTuesday. Savage X Fenty не працюватиме у вівторок, 2 червня, у всьому світі. Це не вихідний, а день, щоб подумати і знайти способи внести зміни", – заявила Ріанна.

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