Ріанна гостро відреагувала на запитання про новий альбом: Я намагаюся врятувати світ

Знаменита співачка Ріанна від початку пандемії коронавірусу пожертвувала у благодійні фонди мільйони доларів. Та її прихильників цікавить тільки одне: коли можна буде почути нові пісні артистки. І це неабияк обурило її.

Як і тисячі інших артистів, Ріанна влаштувала особливий вечір для своїх прихильників. В інстаграмі вона вийшла в онлайн-ефір, щоб поспілкуватись з людьми, які перебувають на карантині, та відповісти на найпопулярніші питання. Однак у коментарях всіх цікавило не те, що Ріанна віддає чимало ресурсів на допомогу боротьби з коронавірусом, а анонсований альбом, який от-от вийде у світ.

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"Ще раз хтось запитає мене про альбом, в той час як я намагаюся врятувати світ, на відміну від вашого президента", – заявила Ріанна, натякаючи на бездіяльність Дональда Трампа.

Rihanna said stop asking her about the album while she’s trying to save the world “unlike your president”. pic.twitter.com/1nfPnlSVCp — THE NEIGHBORHOOD TALK (@TNHTalk) April 10, 2020

Наразі артистка вже передала 9 мільйонів доларів на благодійність. Більше, ніж половину від цієї суми спрямують у фонди, які займаються допомогою людям, що мають COVID-19. Іншу суму Ріанна скерувала на порятунок жінок, які стали жертвами домашнього насилля в умовах карантину.

А от щодо нової платівки артистки, то вона привертає дедалі більшу цікавість меломанів. Ріанна не назвала досі дату презентації альбому та в одному інтерв'ю зізналась, що нові треки були написані під впливом реггі. Тому вже подейкують, що у такому стилі співачку ще не чули прихильники.

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