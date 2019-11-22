Ріанна обрала першого амбасадора бренду нижньої білизни: спокусливі фото

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Співачка Normani / Instagram /@normani

23-річна американська співачка та танцівниця Normani стала обличчям бренду "Savage x Fenty". Дівчина знялася у відвертій фотосесії, демонструючи не лише розкішну білизну, а й свої пишні форми.

Ріанна заснувала особистий бренд нижньої білизни 2018 року. Спокусливим спіднім одягом вона прагнула підкреслити красу кожної жінки, незалежно від її фігури та кольору шкіри. Вперше за історію існування бренду "Savage x Fenty" засновниця обрала модель, яка стане офіційним обличчям колекцій. 

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Для дебютної зйомки Normani обрала білизну пристрасного червоного кольору. На фотосесії на ній був лише бюстгальтер, трусики, довгі панчохи та срібні прикраси. Такий образ дозволив максимально підкреслити підтягнуте тіло Normani.

Я перший в історії посол бренду! Я тебе люблю, Ріанно. Я хочу, щоб усі люди відчували себе дієвими і сприймали тими, яким вони є насправді. Я не завжди прокидалася з відчуттям впевненості і сили, але довіряю і вірю, що мій "Savage x Fenty" завжди допоможе,
– висловила радість і сподівання Normani. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Normani (@normani)

На офіційній сторінці в інстаграмі бренд також не приховував захоплення обраним амбасадором, підкресливши, що Normani підходить на цю роль як ніхто інший. 

Ніби вона потребує представлення! Ми настільки раді повідомити, що Normani офіційно є амбасадором "Savage x Fenty",
– гучно оголосили новини представники бренду. 

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Ріанна Еротика
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