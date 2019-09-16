Ріанна підігріла чутки про свою вагітність: промовисті фото

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Ріанна
Ріанна / www.gettyimages.com

Популярна співачка Ріанна підігріла чутки про свою ймовірну вагітність! Днями зірка на благодійному вечорі Diamond Ball 2019 дала короткий коментар журналісту, у якому сказала, що стане матір'ю темношкірої жінки. Шанувальники інтерпретували це, як ймовірне майбутнє поповнення, однак офіційного підтвердження вагітності немає.

Так, на благодійний вечір Ріанна одягнула обтислу чорну сукню від Givenchy, яка підкреслила фігуру співачки і її округлий живіт.  

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На червоній  доріжці Diamond Ball знаменитість дала інтерв'ю Essence, у якому частково заговорила про материнство.

Я темношкіра жінка, яка з'явилася на світ завдяки темношкірій жінці, яка теж народилася у темношкірої жінки. І я народжу темношкіру жінку,
– сказала Ріанна.

Після цього інтернет вибухнув чутками та обговореннями про ймовірну вагітність співачки. Додамо, що зірка зустрічається з мільярдером із Саудівської Аравії Хассаном Джамілем.

Ріанна
Ріанна / Getty Images

Ріанна
Ріанна / Getty Images

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ESSENCE (@essence)

 

Крім того, на своїй сторінці в Instagram 8 вересня Ріанна опублікувала знімок, на якому вона прикриває живіт на камеру. Це фото стало ще одним приводом для чуток про вагітність артистки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений badgalriri (@badgalriri)

 

У неділю, 15 вересня, Ріанна потрапила в об'єктиви папараці на вулицях Нью-Йорка. Як пише видання Daily Mail, зірка сходила на виставу Slave Play на Бродвеї. Співачка була одягнена напівпрозору водолазку блакитного кольору, яку поєднала зі шкіряною мініспідницею. Свій образ знаменитість доповнила великим клатчем від Bottega Veneta. Як видно на більшості світлинах, сумкою артистка прикривала свій живіт.

Наразі немає офіційного підтвердження, чи Ріанна стане скоро матір'ю.

Ріанна / SplashNews / Daily Mail

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Теги: LifeStyle Ріанна Зіркові мами Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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