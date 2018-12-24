Ріанна підтвердила чутки про вихід нового альбому: несподівані деталі

Популярна співачка Ріанна знову взялась за вокальну кар'єру. Зірка зізналась, що готує до випуску новий студійний альбом, який може вкотре посісти перші щаблі радіочартів.

Майже 3 роки минуло з часу виходу останньої платівки Ріанни з назвою "Anti". Після значного успіху альбому артистка вирішила призупинити вокальну кар'єру, приділивши більше часу своєму новому захопленню – дизайну. Варто зазначити, що в цій справі поп-діва отримала не менші досягнення. Упродовж кількох років Ріанна спільно з брендом Puma випустила капсульну колекцію одягу. Окрім цього, вона започаткувала власну б'юті-лінію Fenty Beauty і створила колекцію спідньої білизни Savage.

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Після такого тріумфу у світі моди прихильники зірки занепокоїлись, що співачка остаточно покинула сцену. Однак для меломанів Ріанна приготувала сюрприз: співачка вже працює над новим студійним альбомом та невдовзі зможе презентувати запальні хіти.

На численні питання про дату виходу платівки співачка загадково написала: "2019". Водночас у ще одному дописі Ріанна зізналась, що покидає Fenty Beautу 26 грудня. Відтак скоро артистка може повернутися на велику сцену з новими піснями.