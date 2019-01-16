Ріанна подала судовий позов проти свого батька: відома причина

Барбадоська співачка Ріанна все більше часу приділяє своєму дизайнерському бренду Fenty. Зірка настільки дорожить проектом, що ладна боротись з будь-ким, хто може становити загрозу для марки одягу та косметики. Навіть якщо це рідний батько.

За інформацією TMZ, Ріанна подала судовий позов проти свого батька Рональда Фенті. Артистка, яка успішно володіє косметичною маркою Fenty Beauty і лінією нижньої білизни Savage x Fenty, заборонила родичу використовувати назву її бренду в комерційних цілях. Окрім цього, Ріанна просить у суду змусити батька відшкодувати їй фінансові збитки.

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Згідно з позовом, Рональд Фенті заснував компанію Fenty Entertainment. Батько Ріанни, оперуючи її успіхом, здійснював пошук талантів. Щоб отримати мільйони, він заявляв, що є представником зірки. Гучна назва компанії, яка одразу ж асоціювалась з дизайнерською маркою співачки, привабила чимало американців.

Окрім цього, Ріанна заявила, що її батько намагався продати її участь у 15 своїх шоу, не запитавши згоди співачки. Виступи мали відбутись у Латинській Америці в грудні 2017 року. Та не тільки на таланті Ріанни хотів нажитись її батько: Рональд намагався домовитись з мережею готелів про передачу товарного символу Fenty.



Ріанна та її батько Рональд Фенті / The Rolling Stone

Ріанна переконує, що неодноразово зверталась до батька з проханням припинити такий бізнес на її імені, однак він не послухав зіркову доньку. Артистка відправляла кілька листів з вимогами відмовитись від використання бренду Fenty. Не отримавши бажаного результату, Ріанна змушена була звернутись за допомогою до суду.