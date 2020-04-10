Ріанна пожертвувала 2 мільйони доларів жертвам домашнього насилля, які постраждали на карантині

Барбадоська співачка Ріанна відзначилась ще однією великою сумою пожертвувань у час пандемії коронавірусу. Нещодавно вона виділила 5 мільйонів доларів на потреби організацій, які боряться з вірусом, а днями віддала 2, 1 мільйона доларів на потреби жертв домашнього насилля, які постраждали під час карантину.

За даними генсека ООН Антоніу Гутерреша, у світі домашнє насильство збільшилося вдвічі. Зокрема в Україні під час введених карантинних заходів кількість звернень жінок про насильство збільшилась вдвічі. Це спричинено тим, що жінки тепер постійно перебувають в одному приміщенні з агресивним партнером і часто не мають як звернутись по допомогу через його постійну присутність біля себе.

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Осторонь проблеми не залишилась і барбадоська зірка Ріанна, яка нещодавно віддала 5 мільйонів доларів на боротьбу з пандемією. 32-річна жінка пожертвувала 2,1 мільйона доларів у фонд Mayor's Fund for Los Angeles, який надає допомогу жертвам домашнього насильства, що постраждали під час карантину. Таку ж суму пожертвував і виконавчий директор компанії Twitter Джек Дорсі у фонд. Про це повідомляють у Variety.

Загальну суму у 4,2 ​​мільйона доларів буде направлено на 10-тижневу підтримку жертвам насильства, яка включає надання житла, харчування та консультацій потерпілим, в тому числі дітям, які зазнали побутового насильства. Поки що допомога буде направлена жертвам у Лос-Анджелесі, але буде продовжена по всьому світу.

Нагадаємо, що тема домашнього насильства є близькою для Ріанни, адже у 2009 році перед премією Греммі її колишній бойфренд Кріс Браун жорстоко побачив дівчину. Лише через кілька років співак розповів, що вони з Ріанною часто сварилися, та навіть могли одне одного вдарити. За його останній вчинок він отримав п'ять років умовно і 1400 годин виправних робіт.

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Що робити жертвам домашнього насильства – рекомандації психологині Наталі Решетової:

під час карантину намагатися уникати конфлікту, не провокувати кривдника. Хоча це може бути дуже складно;

якщо ви не знаєте, як зателефонувати на гарячу лінію соцслужб, телефонуйте 102;

якщо ви не можете подзвонити на гарячу лінію чи у поліцію, скористайтеся інтернетом;

бути пильним і мати план. Якщо ризик і загроза життю велика, то продумати, як можна буде повідомити близьких. Приміром, у Франції та Іспанії провели кампанію, щоб жінки, які страждають від домашнього насильства, могли звернутися за допомогою в аптеки. Ті передають інформацію в поліцію;

зібрати речі, документи і гроші.



Домашнє насильство в Україні: статистика/ Інфографіка 24 каналу