24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Ріанна презентувала еротичну рекламу свого бренду: фото 18+

1047 Читать новость на русском
Ріанна знялась в еротичній рекламі власного бренду / Пресслужба

Поки весь світ ще оговтується від святкування Нового 2020 року, співачка і дизайнерка Ріанна вже приступила до роботи. Зірка презентувала нову колекцію спідньої білизни, розроблену спеціально до Дня закоханих.

Як передбачлива бізнесменка, Ріанна вирішила презентувати новинки свого бренду задовго до свята, щоб всі красуні могли не тільки пригледіти вбрання для себе, але й ретельно підготуватись до 14 лютого. Окрім цього, у рішенні дизайнерки експерти помітили маркетинговий хід, адже вона одна з перших, хто показав вироби до Дня Святого Валентина. 

Дивіться також: Світлана Лобода повністю оголилась для провокативного відео

Наразі мережу підкорила еротична реклама бренду Ріанни Savage X Fenty. До створення сексуальних фото вона запросила знаменитих моделей Джоан Смоллс, Палому Елсессер, Адесуву Айгеві і Фіффані Лу, які приміряли гарячі червоні комплекти з мережива та атласу. Не встояла і сама Ріанна перед зйомкою: вона, як і манекенниці, взяла участь у рекламній кампанії, поставши в авторській спідній білизні.


Нова рекламна кампанія Savage X Fenty / Пресслужба

Відомо, що для створення нової колекції до Дня закоханих артистка залучила дизайнера Адама Сельмана. Спільно з ним Ріанна розробила 19 комплектів, які наважаться приміряти тільки впевнені у собі жінки. Мереживо, бантики та навіть нетипові для білизни застібки – дизайнери втілили найвідвертіші задуми. 

"Я не могла уявити собі нікого іншого, крім Адама, для першого дизайнерського співробітництва Savage X Fenty. Адам символізує головні сторони бренду: веселощі, грайливість і сексуальність", – поділилась враженнями від співпраці Ріанна. 

Дивіться бекстейдж рекламної зйомки Ріанни: відео 18+

 

Як вилікувати геморой: поради лікаря
сьогодні
10553
Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Ріанна
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 11:44 Перемоги, здобутки та скандали в українському кіно: підсумки 2019 року
Єлизавета Герасимюк 331
сьогодні 10:21 Вихідні дні-2020: календар свят в Україні
Квітослава Туз 6947
1 січня 17:00 Романтичне Різдво: 10 новорічних мелодрам, які варто подивитися
Марта Вересюк 4351
1 січня 16:00 10 найкращих фільмів про Новий Рік та Різдво: яскрава добірка для дітей
Марта Вересюк 3552
1 січня 14:45 Найкращі новорічні та різдвяні мультфільми: святкова підбірка для всієї родини
Юлія Турелик 6605
Новини
Більше новин
Залиште відгук