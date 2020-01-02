Ріанна презентувала еротичну рекламу свого бренду: фото 18+

Поки весь світ ще оговтується від святкування Нового 2020 року, співачка і дизайнерка Ріанна вже приступила до роботи. Зірка презентувала нову колекцію спідньої білизни, розроблену спеціально до Дня закоханих.

Як передбачлива бізнесменка, Ріанна вирішила презентувати новинки свого бренду задовго до свята, щоб всі красуні могли не тільки пригледіти вбрання для себе, але й ретельно підготуватись до 14 лютого. Окрім цього, у рішенні дизайнерки експерти помітили маркетинговий хід, адже вона одна з перших, хто показав вироби до Дня Святого Валентина.

Дивіться також: Світлана Лобода повністю оголилась для провокативного відео

Наразі мережу підкорила еротична реклама бренду Ріанни Savage X Fenty. До створення сексуальних фото вона запросила знаменитих моделей Джоан Смоллс, Палому Елсессер, Адесуву Айгеві і Фіффані Лу, які приміряли гарячі червоні комплекти з мережива та атласу. Не встояла і сама Ріанна перед зйомкою: вона, як і манекенниці, взяла участь у рекламній кампанії, поставши в авторській спідній білизні.



Нова рекламна кампанія Savage X Fenty / Пресслужба

Відомо, що для створення нової колекції до Дня закоханих артистка залучила дизайнера Адама Сельмана. Спільно з ним Ріанна розробила 19 комплектів, які наважаться приміряти тільки впевнені у собі жінки. Мереживо, бантики та навіть нетипові для білизни застібки – дизайнери втілили найвідвертіші задуми.

"Я не могла уявити собі нікого іншого, крім Адама, для першого дизайнерського співробітництва Savage X Fenty. Адам символізує головні сторони бренду: веселощі, грайливість і сексуальність", – поділилась враженнями від співпраці Ріанна.

Дивіться бекстейдж рекламної зйомки Ріанни: відео 18+