Ріанна приголомшила мережу звабливими формами у прозорій білизні: фото
31-річна барбадоська співачка Ріанна, яка займається дизайном та випуском білизняного бренду Savage x Fenty, показала звабливі фото в прозорій білизні власного бренду.
Пікантні знімки Ріанна опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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На фото співачка позує у спідній прозорій білизні жовтого кольору бренду Savage x Fenty. Доповнили образ знаменитості яскравий "ляльковий" макіяж та легкі локони.
Шанувальники у мережі вражені новими світлинами з рекламної кампанії Ріанни через її спокусливу фігуру. У підписі артистка повідомила користувачів у мережі, що нова колекція надійде в продаж 1 квітня.
Ріанна / Instagram / @badgalriri
Ріанна / Instagram / @badgalriri
Джерело: LifeStyle 24
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