Ріанна приголомшила мережу звабливими формами у прозорій білизні: фото

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Ріанна
Ріанна / Instagram / @badgalriri

31-річна барбадоська співачка Ріанна, яка займається дизайном та випуском білизняного бренду Savage x Fenty, показала звабливі фото в прозорій білизні власного бренду.

Пікантні знімки Ріанна опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На фото співачка позує у спідній прозорій білизні жовтого кольору бренду Savage x Fenty. Доповнили образ знаменитості яскравий "ляльковий" макіяж та легкі локони.

Шанувальники у мережі вражені новими світлинами з рекламної кампанії Ріанни через її спокусливу фігуру. У підписі артистка повідомила користувачів у мережі, що нова колекція надійде в продаж 1 квітня.

ріанна
Ріанна / Instagram / @badgalriri

Ріанна
Ріанна / Instagram / @badgalriri

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Теги: LifeStyle Ріанна Музика
Джерело: LifeStyle 24
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