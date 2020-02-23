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Ріанна приголомшила виходом на премії NAACP Awards: феєричний образ

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Ріанна на премії NAACP Awards / Instagram / @justjared

Вчора, 22 лютого, у Каліфорнії відгриміла премія NAACP Awards, яка нагороджує найкращих представників в індустрії кіно, музики, театру та літератури. Серед лауреаток премії – знаменита виконавиця Ріанна, яка отримала статуетку не за свою творчість.

Премія Національної асоціації сприяння прогресу кольорового населення США не могла обійтися без однієї з найуспішніших медійних особистостей сучасності. Кожен публічний вихід Ріанни – резонансна подія для фешн-індустрії, адже зірка не звикла залишатися поза увагою папараці. 

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Виконавиця сяяла не лише на червоному хіднику, а й на сцені церемонії NAACP Awards. На заході вона виборола знакову нагороду за особливі досягнення й видатну соціальну роботу. Ріанна привселюдно подякувала кожному, хто не залишається осторонь проблем близьких, й зазначила, що це не лише її відзнака. Чуттєва промова артистки не залишила байдужими сотні глядачів. 

Давайте не будемо думати так: "Це трапилося з тобою, це твоя проблема!" Це проблема жінок. Це проблема темношкірих людей. Це проблема бідних людей. У скількох з нас в цьому залі є колеги, партнери та друзі інших рас, іншої статі й інших релігій?.. Це стосується кожного! Уявіть, що ми можемо зробити разом,
– наголосила співачка. 

На премії вона постала у кутюрній сукні від французького будинку моди Givenchy. Вбрання насиченого кольору фіалки з об'ємним шлейфом та широкими плісированими рукавами підкреслило фігуру зірки, дозволивши їй оголити стрункі ноги. Знаменитість доповнила аутфіт босоніжками на шнурівках та високих підборах у тон до сукні. Look гармоніював з численними перснями з коштовним камінням та масивними сережками з діамантами. Волосся Ріанна зібрала у тугий низький хвіст з косичкою, а макіяж обрала з акцентом на червоних губах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

Серед гостей премії NAACP Awards епатажна Ліззо, яка здобула одразу два почесних звання "Найкраще відео" та "Артист року". Пропонуємо переглянути фотозвіт з червоної доріжки церемонії та оцінити вбрання голлівудських зірок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Стиль і мода Ріанна
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