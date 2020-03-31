Ріанна прикрасила обкладинку британського Vogue

Барбадоська виконавиця Ріанна стала героїнею нового травневого британського глянцю Vogue.

На обкладинці нового номеру, яку сфотографував Стівен Кляйн, Ріанна представлена в дюразі – бандані, яка символізує культуру чорношкірих. Задум фотографії – показати жінку, яка не обтяжена суворими правилами з минулого.

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Колись таку бандану носили темношкірі раби і представники низького класу, однак з часом жінки почали використовувати її для збереження зачіски і в якості модного аксесуара.

32-річна виконавиця постала у двох версіях обкладинки – чорній та білій. На першій на лиці у Ріанни написане слово "правда". Зйомка пронизана стилем Буффало – британським рухом моди та музики 1980-х років, який уособлював пошук та піднесення особистої ідентичності за допомогою одягу.



Ріанна на обкладинці британського глянцю

У всіх своїх починаннях Ріанна схожа на кочівницю, бо постійно мандрує з однієї країни в іншу. Вона живе у Лондоні, де відчуває себе найбільш креативною; живе в Парижі, де її найбільше оточує мода; живе у Барбадосі, де вона найближче знаходиться біля родини; живе у Мексиці, де може найбільше розслабитися.



Друга обкладинка модного глянцю

Співачка зазначила, що вже серйозно задумується про появу дітей.

Я знаю, що хочу жити по-іншому. І головним відміннім новим життям стануть мої діти. Через десять років у мене вони будуть – троє чи четверо,

– розмірковує Ріанна.

Виконавиця також розповіла про стереотипи, які побутують у суспільстві.

"Я бачу, як суспільство засуджує жінок, кажучи щось на кшталт "О, та ти неправильно все робиш". Воно применшує вас як матір, якщо у ваших дітей немає батька. Але єдине, що має значення, – це щастя, це здорові відносини між батьком і дитиною. Єдине, що може по-справжньому виховати дитину, – це любов", – зазначила виконавиця.



Ріанна очима Стівена Кляйна

Усі прихильники творчості Ріанни вже зачекалися на появу нового альбому. Нещодавно співачка потішила фанів новим треком Believe It, записаним спільно з репером PartyNextDoor. Це вперше за три останні роки вона порушила творчу мовчанку, втім щодо майбутнього альбому поки мовчить. За її словами, вона ще й сама про це не знає.

"Я активно працюю над музикою. Не хочу, щоб мої альбоми були схожі. Ніяких правил і формату. Просто хороша музика, і якщо я її відчуваю, відразу роблю її", – розповіла співачка.