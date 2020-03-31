24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Ріанна прикрасила обкладинку британського Vogue

- Читать новость на русском
Ріанна постала на обкладинці Vogue British / vogue.co.uk

Барбадоська виконавиця Ріанна стала героїнею нового травневого британського глянцю Vogue.

На обкладинці нового номеру, яку сфотографував Стівен Кляйн, Ріанна представлена в дюразі – бандані, яка символізує культуру чорношкірих. Задум фотографії – показати жінку, яка не обтяжена суворими правилами з минулого.

Цікаво Ріанна випустила сингл Believe It після трьох років мовчанки: чому фани розчаровані

Колись таку бандану носили темношкірі раби і представники низького класу, однак з часом жінки почали використовувати її для збереження зачіски і в якості модного аксесуара.

32-річна виконавиця постала у двох версіях обкладинки – чорній та білій. На першій на лиці у Ріанни написане слово "правда". Зйомка пронизана стилем Буффало – британським рухом моди та музики 1980-х років, який уособлював пошук та піднесення особистої ідентичності за допомогою одягу.


Ріанна на обкладинці британського глянцю

У всіх своїх починаннях Ріанна схожа на кочівницю, бо постійно мандрує з однієї країни в іншу. Вона живе у Лондоні, де відчуває себе найбільш креативною; живе в Парижі, де її найбільше оточує мода; живе у Барбадосі, де вона найближче знаходиться біля родини; живе у Мексиці, де може найбільше розслабитися.


Друга обкладинка модного глянцю

Співачка зазначила, що вже серйозно задумується про появу дітей.

Я знаю, що хочу жити по-іншому. І головним відміннім новим життям стануть мої діти. Через десять років у мене вони будуть – троє чи четверо,
– розмірковує Ріанна.

Виконавиця також розповіла про стереотипи, які побутують у суспільстві.

"Я бачу, як суспільство засуджує жінок, кажучи щось на кшталт "О, та ти неправильно все робиш". Воно применшує вас як матір, якщо у ваших дітей немає батька. Але єдине, що має значення, – це щастя, це здорові відносини між батьком і дитиною. Єдине, що може по-справжньому виховати дитину, – це любов", – зазначила виконавиця. 


Ріанна очима Стівена Кляйна

Усі прихильники творчості Ріанни вже зачекалися на появу нового альбому. Нещодавно співачка потішила фанів новим треком Believe It, записаним спільно з репером PartyNextDoor. Це вперше за три останні роки вона порушила творчу мовчанку, втім щодо майбутнього альбому поки мовчить. За її словами, вона ще й сама про це не знає.

"Я активно працюю над музикою. Не хочу, щоб мої альбоми були схожі. Ніяких правил і формату. Просто хороша музика, і якщо я її відчуваю, відразу роблю її", – розповіла співачка.

Автор: Юлія Турелик
Теги: LifeStyle Стиль і мода Модні бренди Ріанна
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 09:57 Мережу зачарували нові фото Бена Аффлека та Ани де Армас
Новини шоу-бізнесу 1662
сьогодні , 05:05 Гороскоп на 31 березня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп 12057
сьогодні , 10:12 Коронавірус в Україні: кількість хворих – 549
Лікування 149165
сьогодні , 10:49 Найкращі привітання з днем Ангела у прозі та віршах
Традиції 77191
сьогодні , 06:10 Новини про коронавірус 30 березня: Степанов очолив МОЗ, у США 16 000 нових випадків за добу
Новини України 13515
сьогодні , 01:35 Закон про ринок землі прийняли: які фракції та депутати голосували за, а які проти
Новини України 12522
сьогодні , 08:30 31 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Традиції 1219
сьогодні , 11:03 "Ніщо не трапляється двічі" 2 сезон: що відомо про прем'єрні 1 і 2 серії
Кіно 1166
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 10:20 Від ДахаБраха до Дуа Ліпи: нова музика березня, яку варто послухати
Надія Біленко
30 березня 19:04 10 кліпів Леді Гаги, які вражають креативністю
Уляна Журба
30 березня 10:39 Найцікавіші фільми за останні 5 років, які точно вас не розчарують
Юлія Михайлова
29 березня 18:02 Скасування гучних прем'єр та карантин: як коронавірус зруйнував плани Голлівуду
Юлія Михайлова
29 березня 14:08 Що читати під час карантину: 5 книг, які дозволять відпочити від реальності
Євгенія Мазур

Новини
Більше новин
Залиште відгук