Ріанна прийшла на баскетбольний матч з колишнім бойфрендом Хассаном Джамілем: фотодокази

Улюблена R&B співачка мільйонів Ріанна, попри музику захоплюється також спортом, проте як глядач. Так, напередодні 31-річна зірка була помічена в компанії саудівського мільярдера Хассана Джаміля, який є її колишнім бойфрендом, на баскетбольному матчі.

Нещодавно Ріанна відсвяткувала своє 31-річчя, а день після дня народження засвітилася на баскетбольній грі. Однак, найцікавішим в її присутності на матчі було те, що компанію їй склав бізнесмен із Саудівської Аравії Хассан Джаміль.

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Чоловік тривалий час зустрічався із барбадоською виконавицею, однак в 2018 році вони вирішили розійтися. На матчі, участь в якому брала команда "Лос-Анджелес Лейкерс" вони з'явилися разом. Під час гри співачка стояла на трибунах, емоційно вболіваючи за улюблену команду, а її екс-бойфренд сидів поруч з нею.



Ріанна на баскетбольному матчі / Instagram / @rihannakillah



Ріанна на баскетбольному матчі / Instagram / @rihannakillah



Ріанна на баскетбольному матчі / Instagram / @soles4you_

Що відомо про стосунки Ріанни і Хассана Джаміля?Чутки про роман барбадоської R&B-співачки і Хассана Джаміля з'явилися влітку 2017 року. Тоді мережу підірвали фотографії Ріанни і саудівського мільярдера під час поцілунків на Ібіці. Згодом папараці підловили співачку з кільцем на безіменному пальці лівої руки, що спровокувало чутки про її заручини з мільярдером. У червні 2018 року стало відомо, що пара розійшлась, однак у серпні папараці їх підловили на черговій гучній сварці. А в грудні 2018 року пару знову підловили папараці під час виходу з ресторану в Малібу.