Ріанна ризикує бути заблокованою в інстаграмі через провокативні фото у басейні
Співачка Ріанна, яка була заблокованою в інстаграмі у 2014 році, знову ризикнула забороною, коли вона поділилася із шанувальниками серією провокативних фото у басейні.
Про це пише видання Daily Mail, а нові знімки артистка опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.
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31-річна зірка позувала для відвертих фото у крихітному бікіні, яке підкреслило її пишні груди та струнку фігуру. Знаменитість доповнила свій "аутфіт" зеленою накидкою, яку вона одягнула у басейні разом із чорними сонцезахисними окулярами, незважаючи на нічний час.
Протягом перших годин після публікації світлини Ріанни назбирали понад три мільйони вподобань та безліч компліментів від прихильників у соціальних мережах.
"Вау", "Гаряча", "Нічого собі, ти виглядаєш неймовірно", – пишуть користувачі у мережі.
Ріанна / Instagram / @badgalriri
Підбірку звабливих кадрів співачка розмістила на підтримку власного бренду Fenty. Для реклами своєї колекції знаменитість часто знімається сама, на що шанувальники реагують зі захватом.
Ріанна / Instagram / @badgalriri
Ріанна / Instagram / @badgalriri
Ріанна / Instagram / @badgalriri