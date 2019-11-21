Ріанна ризикує бути заблокованою в інстаграмі через провокативні фото у басейні

Співачка Ріанна, яка була заблокованою в інстаграмі у 2014 році, знову ризикнула забороною, коли вона поділилася із шанувальниками серією провокативних фото у басейні.

Про це пише видання Daily Mail, а нові знімки артистка опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

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31-річна зірка позувала для відвертих фото у крихітному бікіні, яке підкреслило її пишні груди та струнку фігуру. Знаменитість доповнила свій "аутфіт" зеленою накидкою, яку вона одягнула у басейні разом із чорними сонцезахисними окулярами, незважаючи на нічний час.

Протягом перших годин після публікації світлини Ріанни назбирали понад три мільйони вподобань та безліч компліментів від прихильників у соціальних мережах.

"Вау", "Гаряча", "Нічого собі, ти виглядаєш неймовірно", – пишуть користувачі у мережі.



Ріанна / Instagram / @badgalriri

Підбірку звабливих кадрів співачка розмістила на підтримку власного бренду Fenty. Для реклами своєї колекції знаменитість часто знімається сама, на що шанувальники реагують зі захватом.



​Ріанна / Instagram / @badgalriri



​Ріанна / Instagram / @badgalriri



​Ріанна / Instagram / @badgalriri