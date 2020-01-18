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Ріанна розійшлася зі своїм бойфрендом після трьох років стосунків – ЗМІ

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Ріанна / Instagram / @badgalriri

31-річна американська співачка порвала з мільярдером із Саудівської Аравії Хассаном Джамілем. Пара довго приховувала свої стосунки, проте лише в липні цього року Ріанна наважилася підтвердити роман та зізналася, що дійсно закохана.

Про стосунки однієї з найуспішніших зірок сучасного шоу-бізнесу заговорили ще 2017 року, коли в мережу потрапили світлини співачки в басейні з таємничим незнайомцем. Обранцем знаменитості став Хассан Джаміль, який раніше мав роман з британською супермоделлю Наомі Кемпбелл. Як повідомили інсайдери виданню Us Weekly, пара вирішила розійтися після трьох років разом. 

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Судячи з усього, Ріанна та Хассан жодним чином не коментуватимуть свого розставання, залишивши громадськість у здогадках. Адже впродовж тривалих стосунків вони тримали свої почуття подалі від спалахів камер та гучних заяв у пресі. 

Представники близького оточення пари запевняють, що у їхньому романі постійно була динаміка. Вони цілковиті протилежності, які гармонійно поєднуються разом: Хассан – спокійний та серйозний, а Ріанна – весела та шалена. 

ріанна та хасан
Ріанна розірвала стосунки з Хассаном Джамілем / Us Weekly

У розмові з американською акторкою Сарою Полсон минулоріч співачка зізналася, що понад усе в житті мріє стати матір'ю. Проте майбутній шлюб з Хассаном Джамілем коментувати не стала.

Ріанна запевнила, що будь-які плани не мають жодного стосунку з реальністю, адже лише одному Богові відомо, як складеться їхня доля. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений badgalriri (@badgalriri)

Нагадаємо, мільярдер Хассан Джаміль родом з Саудівської Аравії і достатньо впливова персона в бізнес-колах. Хлопець займає посаду заступника президента компанії Abdul Latif, яка належить його родині і є однією з найбільших в світі. Вона володіє правами на продаж автомобілів Toyota в Саудівській Аравії та інших країнах Близького Сходу.

Хассана називали спадкоємцем понад 2 мільярдів доларів, а його сім'я посідає 12 місце в списку найбагатших арабських родин.

ріанна порвала з бойфрендом
Бойфренд Ріанни  Хассан Джаміль / Getty Images

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Ріанна Зіркові романи
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