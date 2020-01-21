Ріанна стала обличчям модного глянцю: приголомшливі чорно-білі світлини

31-річна американська співачка вперше за довгий час прикрасила обкладинку британського видання i-D. Знаменитість виступила запрошеним редактором лімітованого номеру, який отримав назву Rihannazine.

Успішна виконавиця та впливова бізнесменка знялася у приголомшливій фотосесії для ювілейного випуску глянцю i-D. Автором зйомки став італійський фотограф Маріо Сорренті, який славиться своїми роботами з найпрестижнішими світовими виданнями на теренах моди.

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Сама ж Ріанна вправно застосувала особисті знання під час спільної роботи над ювілейним випуском, адже їй вдалося увійти в історію фешн-індустрії як перша темношкіра жінка, яка очолила бренд, що належить LVMH.



Ріанна для глянцю i-D / Instagram / @i_d

Співпрацю з i-D знаменитість назвала знаковою для себе, а представники журналу запевнили, що зірка дикткує тренди у всіх творчих сферах.

Для мене цей особливий випуск i-D уособлює зміни і нову культуру. Він присвячений людям, які поступово змінюють моду, музику, мистецтво і активізм, створюючи більш інклюзивне і різноманітне майбутнє,

– прокоментувала Ріанна.



Ріанна для глянцю i-D / Instagram / @i_d

На чорно-білих кадрах виконавиця використала елементи з колекції свого бренду Fenty. Вона приміряла кілька вбрань total black, поставши у широких спортивних штанах, толстовці та довгому пальто. Більш жіночнішим образом стало поєднання атласної сукні піжамного стилю з об'ємним бомбером.



Ріанна для глянцю i-D / Instagram / @i_d



Ріанна для глянцю i-D / Instagram / @i_d



Ріанна для глянцю i-D / Instagram / @i_d



Ріанна для глянцю i-D / Instagram / @i_d