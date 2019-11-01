Ріанна випустила серію прикрас для темношкірих жінок

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Колекція Fenty для темношкірих жінок
Колекція Fenty для темношкірих жінок / Fenty

Американська попспівачка вклала соціальний сенс у нову колекцію свого бренду Fenty. Лінія каблучок, підвісок та сережок покликана підкреслити красу темношкірих жінок.

Особистий бренд співачки Ріанни Fenty був започаткований 2017 року і за досить короткий період існування був названий найкращою інновацією за версією американського журналу Time. Ріанна, як генеральний директор та художній керівник, стала першою темношкірою жінкою, що очолила бренд, який належить французькому виробникові предметів розкоші LVMH

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Допис, поширений FEИTY (@fenty)

Героїнями компанії стали темношкірі жінки. На світлинах нігерійького фотографа Рут Оссаї вони позують в прикрасах Fenty. Доповнили образ скульптурні зачіски від стиліста Айзека Полеона та яскраві акценти в макіяжі. 


Лінійка колекції Fenty / офіційний сайт Fenty

Вартість прикрас становить від 340 до 530 доларів. Придбати їх можна лише на офіційному сайті Fenty


Лінійка колекції Fenty / офіційний сайт Fenty

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Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Ріанна
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