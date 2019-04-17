Ріанна вразила яскравими образами у новому глянці Harper's Bazaar: фото

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Ріанна для Harper's Bazaar
Ріанна для Harper's Bazaar / www.harpersbazaar.com

Барбадоська виконавиця Ріанна не лише працює над випуском нового музичного альбому, вихід якого анонсувала у 2019 році, а й для сторінок модних глянців та брендів. Саме тому її запросили стати героїнею нового травневого випуску журналу Harper's Bazaar у США.

Для чарівного фотосету у Harper's Bazaar виконавиця приміряла декілька дуже яскравих образів, які ЗМІ називають у стилі справжнього "райського птаха". Багато пір’я, кольору, косметики та незвичних деталей – все це про нову фотоісторію для видання. Серед образів співачки були речі від Maison Margiela, Givenchy, Dior, Chanel Haute Couture та інших люксових марок. Стилістом зйомки став Miguel Alberto Enamorado, а фотографом – Dennis Leupold.

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Ріанна для Harper's Bazaar / Harper's Bazaar

Окрім фантастичного фотосету в межах майстерні скульптур вона прикрасила дві обкладинки видання – на одній вона постала в білому образі з вуаллю, головному уборі та блузі з пишним коміром з фатину, а на іншій – у пір'яному верхньому одягу з яскравим макіяжем.

Ріанна для Harper's Bazaar
Ріанна на першій обкладинці Harper's Bazaar / Harper's Bazaar

Ріанна для Harper's Bazaar
Ріанна на другій обкладинці Harper's Bazaar / Harper's Bazaar

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Теги: LifeStyle Мода Ріанна Музика
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