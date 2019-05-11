Ріанна запустить модний бренд спільно з Louis Vuitton: деталі

Популярна співачка Ріанна вирішила запустити власний модний бренд спільно з французькою Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH). Торговельна марка матиме назву Fenty (через справжнє ім'я Ріанни – Робін Ріанна Фенті).

З'явиться модний бренд восени 2019 року, повідомила співачка у соцмережі Instagram.

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Fenty буде виробляти одяг, взуття та аксесуари.

У своїй заяві Ріанна сказала, що їй надали унікальну можливість створити модний дім категорії лакшері, без творчих обмежень.

Натомість голова та генеральний директор LVMH Бернард Арно, запевнив, що Ріанні нададуть підтримку у створенні команди та виділять ресурси.

Кожен знає, що Ріанна прекрасна співачка, але завдяки нашому партнерству у Fenty Beauty, я відкрив для себе справжнього підприємця та керівника, приголомшливого лідера,

– додав він.

Зазначимо, що це першим новий бренд від LVMH з 1987 року. А косметичний бренд Ріанни Fenty Beauty досяг майже 500 мільйонів євро з продажу на кінець 2018 року.

До того ж, Ріанна, яка також займається дизайном та випуском білизняного бренду Savage x Fenty, вміє здивувати сміливими виходами на публіку. Так, до свого дня народження співачка одягнула зелене неонове плаття на бретелях, яке доповнила яскравою рожевою помадою.

Ось кілька фото з її яскравими образами: