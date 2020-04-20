Ріанна засвітила сексуальне тіло у шовковій сукні: пікантні фото

Американська попдіва показала фігуру у відвертому вбранні. Попри те, що зйомка була спрямована на рекламу косметики, саме спокусливе тіло Ріанни опинилося у центрі уваги. Зірка позувала в обтислій шовковій сукні кремового кольору, яка підкреслювала її апетитні форми.

Світову славу Ріанні принесла саме музика, проте впродовж останніх трьох років співачка поставила свою сценічну кар'єру на паузу та вирішила приділити увагу розбудові б'юті-індустрії. Вона часто позує для кампейнів особистого косметичного бренду Fenty Beauty. Нова реклама не стала винятком.

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Ріанна самостійно презентувала б'юті-новинки – кремові рум'яна і бронзер. Проте вся увага прихильників була прикута не до макіяжу зірки, а до її звабливого тіла. Для зйомки вона обрала лаконічну сукню кремового кольору, яка б елегантно доповнювала її зовнішність. Проте з такими формами не може зрівнятися жодна косметична новинка.

Співачка позувала у шовковому вбранні без брительок, яке спокусливо прилягало до її фігури. Сукня дозволила Ріанні засвітити татуювання під правою рукою, тендітні вигини талії та пишні сідниці. Проте головним акцентом все ж стало саме декольте зірки, яке вона ледь втримала через глибокий виріз. Слід зазначити, що знаменитість не забула й про численні прикраси – золоті браслети, сережки, ланцюжки та персні. Гаряча брюнетка вклала волосся легкими локонами.



Ріанна позувала у сексуальній шовковій сукні / Instagram / @badgalriri



Ріанна позувала у сексуальній шовковій сукні / Instagram / @badgalriri